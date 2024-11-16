Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Майк Тайсън: Не мисля, че това е последната ми битка

Той не е изненадан от загубата си
16 ное 2024 13:52, Нели Христова
12
Майк Тайсън: Не мисля, че това е последната ми битка
Снимка: БГНЕС

"Не се учудвам, че това се случи. Не съм се опитвал да доказвам нищо на никого, просто се радвам, че успях да се бия. Пол е добър боксьор. Това ли е краят на една кариера? Зависи от ситуацията. Не мисля, че това е последната ми битка", това каза Майк Тайсън след мача с Джейк Пол.

Бившият абсолютен световен шампион по бокс в тежка категория  загуби мача с американския инфлуенсър Джейк Пол на боксова галавечер в Арлингтън (Тексас, САЩ).

Битката беше официална и продължи осем рунда, а 27-годишният Пол спечели с единодушно съдийско решение (80-72, 79-73, 79-73), съобщи БТА.

58-годишният боксьор допусна седмо поражение в кариерата си, в която има още 50 победи (44 с нокаут).

"Преди всичко, респект към Майк. Той е легенда! Ако не беше той, нямаше да сме тук. Беше трудна битка. Опитвах ли се да го нокаутирам? Опитах се да го нараня, но се страхувах, че той също ще ме нарани", коментира Пол след двубоя.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Нели Христова

12
Още по темата: боксМайк ТайсънДжейк Пол
Още от Спорт
Григор Димитров: Обичам да си поставям амбициозни цели
Още от Спорт
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
7
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 1 час
Последното изречение е истината - в превод ще рече "играхме балет половин час като се опитахме да не си личи прекалено много"
6
0
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 2 часа
Най-скъпите билети били по 2 милиона долара за тази порногрaфия. Тия кравари съвсем са изперкали! Не знаят какво да си правят парите. Ми дарете ги на домове за възрастни хора примерно ве, цървуууулиии. То и да беше истински мач между двамата най-силни боксьори в света пак 2 милиона долара си е престъпление.
5
1
 
15
 
! Отговори
Анонимен преди 4 часа
Пол като станеш на неговите години ше разбереш че той е спечелил
4
0
 
15
 
! Отговори
хюго капет преди 4 часа
Няма ли да се бият с Кобрата
3
0
 
15
 
! Отговори
Анонимен преди 4 часа
Сега се подготвя следващата водят се преговори със Пеевски за следващата схватка.Нашто настоява битката да е на пълна маса .
2
6
 
7
 
! Отговори
Фифо преди 4 часа
Деде, сакаш yмреш на ринга, ле?
1
3
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 5 часа
Време му е за пенсия.
Виж всички

Investor

Зеленски: Украйна трябва да направи всичко възможно, за да сложи край на войната през 2025 г
Саудитска Арабия отказа да потвърди ангажимента си за отказ от изкопаемите горива

BGONAIR

Делян Пеевски за Ахмед Доган: Разцепи ДПС в полза на Москва
Полицаи готвят протести, ако им замразят заплатите до 2026 г.

BLOOMBERGTV

Всичко за корейската криптомания и „Кимчи премията“
Тръмп ще засили технологичната независимост на Китай

GOL

Пуснаха билетите за България - Беларус
Английски национал под въпрос за двубоя с Ирландия

AUTOMEDIA

Eлектрическото Lamborghini получава нестандартна каросерия
10 недостатъка на китайските автомобили

TIALOTO

Нова прическа – лунните кичури са тенденцията за есента
Есенна мода – бижутата, които да носите

PULS

Настъпи сезонът за премахване на кожни образувания
Образувания на кожата могат да бъдат премахвани с различни методи
Българската болнична асоциация организира кампания по кръводаряване по случай Щедрия вторник

AZ-JENATA

Седмична таро прогноза за 18 – 24 ноември
Любовен хороскоп за 18 – 24 ноември

TEEN

Бобърската луна носи невероятен късмет на 3 зодии
Вижте щастливците
Деми Ловато и Джутс не бързат със сватбата
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Инвестор.БГ АД © 2001-2024 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |