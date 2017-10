Google споделя данни с медии, ще делят приходите

Американският онлайн концерн Google планира да споделя приходи с издатели, които се възползват от новите инструменти за цифрови абонаменти на компанията, в схема, сравнима с успешния модел на рекламните приходи на компанията, пише Financial Times.

Гигантът в търсенето ще използва своята гигантска база с лични потребителски данни, съчетани с алгоритми за машинно обучение, за да помогне на издателите на новини да идентифицират потенциални нови абонати и да насочат своите настоящи абонати към подновявания на абонаментите. В замяна на това компанията ще обмисли възможността за прибиране на част от приходите, за които е била посредник, казва Ричард Гинграс, директор на поделението за новини на Google.

"Очевидно ще стигнем до модел, но мисля, че приходите ще бъдат изключително щедри за издателите на новини", каза Гинграс пред Financial Times.

"В нашата рекламна среда споделянето на приходи е на ниво около 70% и нагоре. Споделянето на приходи [за издателите] ще бъде значително по-щедро от това", допълва той.

За издателите, работещи с Google, споделянето на приходите е по-малко притеснително, отколкото необходимостта от поддържане на пряка връзка с клиента - те не искат технологичните платформи да станат отбранителна линия към абонатите, казва медиен изпълнителен директор.

"Това е много интересно, защото ще бъде първият път, когато ставаме свидетели на такова споделяне на приходи", казва Ник Нюман от Института за изследване на журналистиката към Ройтерс.

"Това, което наистина искат издателите, е да имат достъп до богатите данни на Google, така че това е стъпка в правилната посока и за двете страни", посочва той.

Възможното споразумение за споделяне на приходите с издателите ще бъде подобно на бизнеса AdSense на Google, който позволява на издателите да пускат реклами в сайтовете си. Когато потребител кликне върху реклама, издателят и Google разделят приходите от рекламодателите в съотношение приблизително 70-30.

Системата на Google за данни за милиони хора ѝ позволява да насочва реклами към подходящи хора, а това ще доведе до господството на технологичния гигант в дигиталната реклама. Компанията генерира 75% от всички нови онлайн рекламни разходи, заедно с Facebook, твърди Мери Мейкър от американския фонд за рисков капитал Kleiner Perkins Caufield and Byers.

Гинграс обаче настоява, че Google не се опитва да създаде нов източник за приходи за себе си, защото, по думите му, издателите още държат властта във взаимоотношенията.

"За разлика от другите участници в средата, ние не се опитваме да притежаваме издателите. Ако има случаи, в които правим абонамента възможен, ние не искаме да притежаваме клиента", каза той, като се позовава на конкурента Facebook, когото описва като "оградена градина".

"Никоя от тези промени не променя пазарната икономика, хората ще плащат за това, което ценят", допълва той.

По-рано през този месец Google обяви нови мерки, които ще помогнат на издателите, разчитащи на абонаменти, да придобият и задържат повече клиенти, заявявайки, че "рекламата сама по себе си вече не може да плаща за висококачествена журналистика".

Усилията на Google да работи с издатели на новини, включително News Corp, The New York Times и Financial Times, бяха посрещнати с гласовити критики от медийните компании, особено заради модела на Google за "първият клик е безплатен". Този модел изискваше издателите с платен достъп да осигурят минимум три безплатни статии на ден за свободен достъп чрез търсене в Google.

Издатели като News Corp твърдят, че сайтовете, които се отклоняват от това искане, включително Wall Street Journal, са наказвани тежко. Wall Street Journal, например, отбеляза 94% поскъпване на реферали от Google News през първите пет месеца на 2017 г.

"Ако не откликнете на искането за "първият клик е безплатен", вие буквално изчезвате от търсенето. И като се има предвид силата на тази платформа на Google, това поставя в неблагоприятно положение първокласното съдържание", каза Робърт Томсън, главен изпълнителен директор на News Corp, на събитие в Ню Йорк през септември.

