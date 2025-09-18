Хекимян за блокадата на парламента: Измислен протест на шарлатаните

Общинският съветник от ГЕРБ-СДС Антон Хекимян коментира блокадата на НС от тази сутрин и заяви, че това е един измислен протест.

"Това е един протест, който е целял единствено хаос в ранните часове на София", каза още Хекимян и изказа съболезнования към семейството и близките на загиналия тази сутрин полицай.

По думите на Хекимян блокадата на парламента от страна на ПП е проява, породена от болното его на една “групичка безделници”. "Техният създател ги нарече шарлатани", припомни Хекимян думите на президента Румен Радев.

Общинският съветник обвини ПП, че заради блокирания център на столицата е възпрепятствано нормалното придвижване на учениците.

"Стоял съм един час в задръстването в "триъгълника на властта", оплака се Хекимян.

"Тези хора донесоха една фалшива промяна. Тези хора, които лицемерно се обявяват за спазване на закона, са го нарушили и те го нарушават. Ние ще изискаме с информация, която да ни предостави и столичният кмет Васил Терзиев, и Дирекция “Сигурност“, и СДВР подробности за това какво точно е съгласувателното писмо, кои са били нарушенията детайлно", каза Хекимян и заяви, че е време да се разобличат хората, които не са приятели на истината и не са приятели на софиянци.

По думите му, ако този хаос сутринта е бил абсолютно целенасочен, за да се издевателства над гърба на софиянци, то хаосът, който търпи София две години е плод на некомпетентност, като даде пример с ключовите ремонти, които вместо през лятото се случват през есента.

Част от въпросите, които от групата на ГЕРБ-СДС в СОС ще зададат към компетентните институции, са свързани с кога и как е направено съгласуването и какви са разминаванията, имало ли е съгласуване със СДВР и имало ли е представител, организатор на протеста, който да бъде в СДВР, за да стане ясно как точно ще протече този процес.

"Време е този хаос да спре. Време е да се действа професионално и преди всичко законно", категоричен е Хекимян.