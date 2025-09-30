Асен Василев: Пълната отговорност за партията нося аз

През уикенда Асен Василев беше избран за председател на "Продължаваме промяната". В интервю за bTV бившият финансов министър сподели, че доста неща са се променили, ако трябва да се погледне изпълнителният съвет на партията.

"Имаме 9 от общо 12 нови члена в националния съвет, който взема всички ключови решения. Като цяло, промяната продължава и се променя на базата на това какво се случва в страната", обясни идеологията на партията Василев.

За бившият председател на ПП Кирил Петков

"С Кирил Петков се познаваме от 2005-2006 г и всъщност много лесно знаем, че вървим в една и съща посока, имаме си пълно доверие. В момента за мен е по-лесно да водя така, това ще е вторият ми мандат във формацията и след 3 години ще има нов председател или съпредседатели, което е заложено в партийния устав", добави Василев.

"Пълната отговорност за партията нося аз”, каза още депутатът.

"2021 година нямахме партия, април 2022 година я учредихме", проследи той историята на ПП. На въпроса защо едни от най-знаковите лица на ПП като Лена Бориславова не е част от изпълнителния съвет, Василев обясни, че всички са в разширеното ръководство. "Специално за Лена Бориславова, Христо Петров, Никола Минчев - те не се кандидатираха за тясното ръководство", уточни Василев.

По думите му с колегите му ще работят по пет теми, сред тях ще е конкурентен бизнес, регулация на държавата, вдигане на ДДС.

Новият председател на ПП добави, че Кирил Петков се връща към бизнеса, но остава в разширеното ръководство на партията. “Неговият глас се чува много”, категоричен е Василев.