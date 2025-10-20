Днес е ключов ден за бъдещето на правителството. Ще стане ясно каква ще е формулата на управление в страната. ГЕРБ очакват от "Има такъв народ" и БСП дали ще приемат "ДПС-Ново начало" в коалицията.

"Борисов първо разигра своя първичен пърформанс. Той беше много искрен в него - всичко изглеждаше естествено, без да е премислено и без стратегия. Поне това показваше езикът на тялото му. Всичко това, което направи, изглеждаше доста искрено. Ако това се беше случило през 2018-2019 година, бих казала, че след тази ярост щеше да има реални последици в партията като стягане на редиците, малко по-сериозна работа. Но през 2025 година това може да се окаже буря в чаша вода", каза пиар експертът Пепи Димитрова в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ на втората среща тялото на премиера Росен Желязков е излъчвало дискомфорт и нетърпимост.

"Една от хипотезите е, че първичната искрена реакция на Борисов, е било "писна ми да бъда в тази роля, не ми харесва". В рамките на следващите 25-30 часа нещо се случи. Тук може само да разсъждаваме дали това е било разговорът с Делян Пеевски, което е основната хипотеза, дали е било разговор с някой от международните партньори, което също е възможно, или гласът на разума", допълни Димитрова.

Тя е на мнение, че Борисов не успява да владее емоциите си.

"Навлизането на нов партньор в изпълнителната власт значи определен брой позиции, които съществуват. Те ще трябва да бъдат променени, ако се стигне до такъв вариант. Това сериозно ще накърни интересите на другите участници. БСП имаше неголям резултат на изборите и беше облагодетелствана от позициите, които имаше. Много критики се отправиха и към тях по време на тази емоционална реч, която чухме", коментира политологът Яница Петкова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя е категорична, че позицията на председателя на НС е ключова.

"Ако някой ще страда от загуба на позиции, това биха могли да бъдат БСП. Що се отнася до "Има такъв народ" - там не сме чули доста точна и ясна реакция по отношение на евентуалното влизане на нов партньор в коалицията. Натрупаха се поредни черни точки върху ИТН, като започнем от проектозакона от миналата седмица та стигнем до младите лекари. Това създава и напрежение вътре в коалицията, защото черните точки не са само върху партията", подчерта политологът.

Пепи Димитрова смята, че Пеевски все пак има власт.

"Тези избиратели, които се движат от идеологии, а не от интереси, в момента все по-често избират "ДПС-Ново начало" вместо ГЕРБ, както го правеха преди. Всички избиратели, които се интересуват от бъдещите ползи на своя избор, също се ориентират към него. Пеевски успява да упражнява властта и позицията, която има в момента. Въпрос на его е да бъде легитимиран и признат като участие във властта. ДПС предпочитат да нямат видимо министър или реално управление, защото това под една или друга форма носи отговорност", поясни тя.

Петкова добави, че Пеевски "прехвърля топката" в полето на коалицията.

"Можем да тълкуваме разговора с Росен Желязков и по какъв начин това ще окаже влияние във вътрешнопартийните отношения в ГЕРБ, тъй като и там има напрежение. Причините да не се искат избори са ясни за всички. Всякакви предсрочни избори, преди президентските, биха позволили на президента да участва в състезание. Предстоят тежки зимни месеци, има икономическа нестабилност", каза още тя.

Според пиар експерта на Борисов му е неприятно, че някои от финансовите потоци са "овладени от БСП".

"Пеевски разбира от пари и си дава сметка какво се случва с бюджета на страната. Критиките са и външни, и вътрешни, те са изключително сериозни. Колкото и да е неприятно за всички партии, следващият ни бюджет би трябвало да е доста по-консервативен, няма да може да се подаряват заплати и позиции, няма да могат да си позволят това разхищение", заяви Пепи Димитрова.

Тя подчерта, че ако няма да има предсрочни избори, значи и смяната на Наталия Киселова не би трябвало да е на дневен ред.

Относно Румен Радев и колите на НСО пиар експертът смята, че тази линия на конфликт е несъстоятелна.

Заради 7 автомобила предприеха стъпки по промяна на законодателство. Часове бяха отделени за дискусии в Народното събрание. Трябваше ние като общество да кажем "не" на една такава дискусия, защото е личностна, това води до деградация на институционално ниво, заключи пиар експертът.

Петкова се съгласи, че действията срещу президента са сработили в негова полза.