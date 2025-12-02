IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Доц. Милен Иванов: Почти всички протести завършват по този начин

Прекъсването на тока по време на протеста не е случайно, добави експертът

02.12.2025 | 09:16 ч. 9
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Доц. Милен Иванов, експерт по национална сигурност, заяви, че по време на такива масови протести, винаги има група хора, които са добре организирани - те използват тези протести, за да вършат вандалски прояви.

"Почти всички протести завършват по този начин, по тъмната част на нощта. Вече дали са организирани, тук има много спекулации и отговор на този въпрос трябва да дадат компетентните органи. Странно е полицията да бъде изненадана от такова нещо. Тя трябва да бъде подготвена”, каза пред БНР доц. Иванов.

Прекъсване на тока

По повод прекъсването на електрозахранването в централните квартали на столицата по време на протеста, Иванов коментира, че това никак не е случайно.

"Токът не е спирал в София на целия огромен квадрат на центъра по този начин дълго време”, добави експертът по национална сигурност.

прекъснато електрозахранване София център протест Бюджет 2026 оставка правителство
