Доц. Милен Иванов: Почти всички протести завършват по този начин

Доц. Милен Иванов, експерт по национална сигурност, заяви, че по време на такива масови протести, винаги има група хора, които са добре организирани - те използват тези протести, за да вършат вандалски прояви.

"Почти всички протести завършват по този начин, по тъмната част на нощта. Вече дали са организирани, тук има много спекулации и отговор на този въпрос трябва да дадат компетентните органи. Странно е полицията да бъде изненадана от такова нещо. Тя трябва да бъде подготвена”, каза пред БНР доц. Иванов.

Свързани статии Проблемите с тока в София продължават след аварията по време на протеста

Прекъсване на тока

По повод прекъсването на електрозахранването в централните квартали на столицата по време на протеста, Иванов коментира, че това никак не е случайно.

"Токът не е спирал в София на целия огромен квадрат на центъра по този начин дълго време”, добави експертът по национална сигурност.