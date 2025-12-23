ОИК-Варна не събра кворум за заседанието по отстраняването на Благомир Коцев

Общинската избирателна комисия във Варна не успя да събере кворум за провеждането на заседанието, на което трябваше да се разглежда отстраняването на кмета Благомир Коцев от длъжност.

В края на ноември Комисията отложи заседанието си и изиска допълнителни документи по казуса с кмета.

Вече два пъти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов моли членовете на ОИК от квотата на ГЕРБ да гласуват против отстраняването на Коцев. Вчера Борисов коментира, че партията му изобщо не иска служебна победа, ако Коцев бъде отстранен от кметския пост, а днес във видео лидерът на ГЕРБ каза, че "комисията за противодействия на корупцията се е изчерпала и не трябва да съществува".