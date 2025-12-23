IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ОИК-Варна не събра кворум за заседанието по отстраняването на Благомир Коцев

В края на ноември Комисията отложи заседанието си

23.12.2025 | 12:44 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Общинската избирателна комисия във Варна не успя да събере кворум за провеждането на заседанието, на което трябваше да се разглежда отстраняването на кмета Благомир Коцев от длъжност.

В края на ноември Комисията отложи заседанието си и изиска допълнителни документи по казуса с кмета. 

Вече два пъти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов моли членовете на ОИК от квотата на ГЕРБ да гласуват против отстраняването на Коцев. Вчера Борисов коментира, че партията му изобщо не иска служебна победа, ако Коцев бъде отстранен от кметския пост, а днес във видео лидерът на ГЕРБ каза, че "комисията за противодействия на корупцията се е изчерпала и не трябва да съществува". 

благомир коцев
