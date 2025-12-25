IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

582 снегопочистващи машини се грижат за пътната обстановка в страната

АПИ апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия

25.12.2025 | 20:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

582 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Работата продължава. Шофирайте внимателно! Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Републиканските пътища са обработени и проходими при зимни условия. Работата по почистване на трасетата продължава. Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили през проходите "Превала" и "Троянски".

Продължава обработката на настилките за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Свързани статии

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

АПИ сняг снегорин пътища
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem