Вторият ден на Коледа: Събор на пресвета Богородица

26-и декември се отбелязва и като Денят на бащата

26.12.2025 | 07:45 ч. 3
БГНЕС

На втория ден на Рождество Христово Църквата възхвалява с благодарствени песни Божията майка, родила Спасителя. 

Днес православната църква празнува втория ден на Рождество Христово, наречен Събор на пресвета Богородица. Празникът е в нейна прослава, като избрана да роди Спасителя на света. 

Днес се почита и "земният" баща на Христос -  свети Йосиф Обручник, на чийто грижи са били поверени Дева Мария и Богомладенеца. Църковният повод е дал основание за православните денят да се приема за Ден на бащата.

Тържеството за Рождество Христово продължава в богослуженията и във втория ден на празника, но днес акцентът не е толкова върху обстоятелствата около това значимо събитие за духовната история на човечеството, а по-скоро - в прославата на участниците във великата тайна на Боговъплъщението, пише БНР.

И до днес Св. Йосиф Обручник е ярък и вдъхновяващ пример за бащинска грижа и отговорност. Неслучайно в православния свят денят на неговата църковна прослава се приема за Ден на бащата. 

