Вторият ден на Коледа: Събор на пресвета Богородица

Днес православната църква празнува втория ден на Рождество Христово, наречен Събор на пресвета Богородица. Празникът е в нейна прослава, като избрана да роди Спасителя на света.

Днес се почита и "земният" баща на Христос - свети Йосиф Обручник, на чийто грижи са били поверени Дева Мария и Богомладенеца. Църковният повод е дал основание за православните денят да се приема за Ден на бащата.

Тържеството за Рождество Христово продължава в богослуженията и във втория ден на празника, но днес акцентът не е толкова върху обстоятелствата около това значимо събитие за духовната история на човечеството, а по-скоро - в прославата на участниците във великата тайна на Боговъплъщението, пише БНР.

