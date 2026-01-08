IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гуцанов: Безработни ще помагат на общините за почистване на дерета

Заплащането ще бъде една минимална работна заплата, а за висшисти плюс 50%

08.01.2026 | 14:18 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Регистрирани в бюрата по труда безработни ще помагат на общините за предварително почистване на дерета, за да се избегнат бедствия. Това заяви на брифинг министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов. Според него така ще се намали безработица и ще бъдат подпомогнати общините. Хора с увреждания също ще могат да бъдат наемани на работа.  

Дейностите са по мярка „Заетост без бариери“ с бюджет 40 милиона евро. Програмата започва след по-малко от месец, каза Гуцанов. Заплащането ще бъде една минимална работна заплата, а за висшисти – една минималната работна заплата плюс 50%, заяви той. 

Идеята за такава програма се появява след бедствието в Елените, каза Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Темата с почистването на коритата на реките е сериозна, каза тя. По думите ѝ голяма част от деретата не са нанесени в кадастралните карти на общините, а в Закона за горите има ограничения за почистването, свързани с растителността. 

Надяваме се с програмата общините да създадем предпоставки тези дерета, които традиционно създават проблеми, да бъдат почистени, коментира Михайлова. И добави, че всяка община ще определи кои терени се нуждаят от почистване. 

До две години ще могат да бъдат финансирани дейностите, каза зам.-министърът на труда и социалната политика в оставка Наталия Ефремова. 

Програмата ще бъде към Агенцията по заетостта, към която общините ще кандидатстват. 

Освен почистване на терени, дейностите могат да включват и залесяване на терени в общини.

