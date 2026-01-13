Маргаритов: Цените растат, институциите мълчат

Потребителите се сблъскват със ситуацията на въвеждането на новата валута в България и с опити за спекула. Потребителите са чувствителни, виждат тези факти, че нищо не отива надолу, а се движи нагоре. Имат основание да сезират институциите. Въпросът е какво се случва с контролната дейност и дали е на достатъчно ниво. Миналата година беше приет закон, който забранява повишаването на стоки без основателна причина.

Това заяви бившият зам.-министър на икономиката Димитър Маргаритов в "България сутрин". По повод случаите за разплащания с фалшиви евро банкноти той е категоричен, че търговците трябва да си подсигурят средство, с което да разпознават фалшиви банкноти.

Според него е важно е тези, които извършват проверките, да разбират за какво става въпрос.

"Имаме данни за извършен брой проверки и нарушения, но в какво се изразяват те? Какви документи са изискани от органите? На определени продукти се повишават цените и трябва ясно да се обясни на хората какво се случва. Еврото е последният фактор, който пазарно влияе върху това цените на определени стоки да поскъпват", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Официалната власт се изнизва от координацията и контрола на цялостния процес, убеден е той.

"Става въпрос за рискове от измами, от сривове, процеси, които предполагат, че министрите трябва да са на първа фронтова линия и ако нещо стане, да се реагира. Виждам антиефект - хората не чувстват присъствието на официалната власт. Проектозаконът за таван на надценките е просто един политически ход", коментира гостът.

Приемането на еврото върви доста спокойно, смята бившият зам.-министър на икономиката.

"Накрая излиза, че там, където държавата не се намесва, всичко се случва както трябва. Контролните органи трябва да си гледат работата, но да изнасят конкретна и ясна информация. За по-малките обекти е по-трудно, защото докато по-големите имат логистични центрове, в повечето квартални магазини собственикът изпълнява повече роли. Постепенно се стабилизира ситуацията и в тези обекти", обясни Маргаритов.