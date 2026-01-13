Таков: Кметът е некомпетентен, няма план за кризата с боклука

Столичната община ще публикува дневен график за почистване на отпадъците, за да се следи изпълнението в критичните райони.

"Имаме некомпетентен кмет, провалът на Терзиев в системата по управление на отпадъците е очевиден. Още преди година предупредих докъде ще се стигне, то беше неминуемо, беше очевидно. Провалът не е само по поръчката за сметосъбирането и сметоизвозването. Провалът е крещящ и по фаза 3 по управление на отпадъците - RDF инсталацията, която трябва да бъде изградена. От началото на мандата слушаме, че се работи по този въпрос, доникъде не са стигнали", каза председателят на групата на БСП в СОС Иван Таков в студиото на "България сутрин".

По думите му столичани плащат по 20-30 млн. на година, за да се разнася RDF продукта от завода за боклук.

"В СПТО нещата също са критични. Ние чуваме, че той ще намери изход от ситуацията, която той сам създаде, защото в закона системата по управление на отпадъци е вменена на кмета на общината. Той допусна поредица от грешки. От лятото на 2024 година призовахме да стартира процедура по избор на нови фирми, които да почистват града, тъй като той не спря да тръби, че всичките фирми, които чистят, не се справяли, правели манипулации с количествата", допълни Таков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е категоричен, че цената столичани "я плащат от месеци".

"За ситуацията в "Люлин" слушаме повече от 4 месеца как щели да се оправят нещата. Разходете се и в "Люлин", и в "Красно село", за да видите как ще е решен въпросът. Чистенето е възложено на общинската фирма "Софекострой", но там трябваше да се изгради капацитет още лятото миналата година. За съжаление, хората ще трябва да търсят тази некомпетентност и тази некадърност от страна на кмета още месеци", подчерта гостът.

Общинският съветник поясни, че Васил Терзиев все още не е представил плана за справяне с кризата с боклука.

"От 1 януари за "Красно село" и "Люлин" е влязъл в сила договор със "Софекострой", но те все още нямат необходимата техника, за да нормализират нещата. Това може да продължи седмици, че дори и месеци. Ние сме внесли доклад за всички потърпешви райони, при които не е имало нормално сметоизвозване - "Люлин", "Красно село", "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев", да бъдат освободени от такса "битови отпадъци" за този период", добави Таков.

Според него транспортът и боклукът са две от най-важните системи.

"В БСП няма никаква криза, но при отпадъците има криза, тя е видима. Мина Националният съвет, той направи това, което трябваше да направи - дебатирахме, обсъдихме. Предстои Конгрес. Оставката на Атанас Зафиров е личен акт - така е преценил, така е направил. Но всички наши симпатизанти казаха, че трябва да има промяна, тя идва чрез Конгреса", призна той.

Попитан дали неговата номинация е сред възможните за председател на БСП, Иван Таков отговори: "Разбира се, но всичко предстои да се случи, тепърва започва всичко.