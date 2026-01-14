Допълнителни 1550 евро за пострадалите от бедствията в Кърджалийско и Крумовградско

По 1550 евро допълнително ще получат всички пострадали от бедствията в Кърджалийско, Крумовград, Кирково и околните села, съобщи министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов на брифинг след редовното заседание на кабинета в оставка.

Гуцанов уточни, че средствата ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на труда и социалната политика. “Това е наша последователна политика. По същия начин подходихме лятото, когато имаше пожари и наводнения”, добави министърът.

“Това са допълнително отпуснати средства за пострадалите, освен тези, които са три пъти по линията на бедност, които по новите разчети са 1172 евро”, обясни министърът в оставка.

Гуцанов добави, че заедно с това, пострадалите семейства могат да кандидатстват и за техника, която са загубили, така че цялата сума може да достигне до 3800 евро, уточнявайки, че това са средства от социалното министерство.

“Аз мисля, че така е редно. По този начин трябва да се подхожда, когато има за жалост такива природни бедствия и благодаря още веднъж на колегите от Министерския съвет, че ни подкрепиха в това наше виждане и лятото, и сега”, добави Гуцанов.