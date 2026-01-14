IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Допълнителни 1550 евро за пострадалите от бедствията в Кърджалийско и Крумовградско

Борислав Гуцанов: Това е наша последователна политика, така постъпихме и лятото

14.01.2026 | 18:52 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

По 1550 евро допълнително ще получат всички пострадали от бедствията в Кърджалийско, Крумовград, Кирково и околните села, съобщи министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов на брифинг след редовното заседание на кабинета в оставка.

Гуцанов уточни, че средствата ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на труда и социалната политика. “Това е наша последователна политика. По същия начин подходихме лятото, когато имаше пожари и наводнения”, добави министърът.

“Това са допълнително отпуснати средства за пострадалите, освен тези, които са три пъти по линията на бедност, които по новите разчети са 1172 евро”, обясни министърът в оставка. 

Свързани статии

Гуцанов добави, че заедно с това, пострадалите семейства могат да кандидатстват и за техника, която са загубили, така че цялата сума може да достигне до 3800 евро, уточнявайки, че това са средства от социалното министерство.

“Аз мисля, че така е редно. По този начин трябва да се подхожда, когато има за жалост такива природни бедствия и благодаря още веднъж на колегите от Министерския съвет, че ни подкрепиха в това наше виждане и лятото, и сега”, добави Гуцанов. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МТСП Борислав Гуцанов министър в оставка допълнителни пари бедствия Крумовград Кърджалийско
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem