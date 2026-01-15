Високата избирателна активност е лекарството срещу купения вот

Акцентът за прекрояване на изборното законодателство очаквам да бъде отново тема на разговор и в следващите дни. Това е обяснимо, тъй като предсрочните избори са на хоризонта. В понеделник, когато се връчи първият проучвателен мандат, дори нямаше разговор на четири очи. Росен Желязков и Румен Радев не седнаха и на масата. Вчера беше малко по-дълга процедурата, което показва различно взаимоотношение между субектите от ПП-ДБ, които бяха при президента. Това каза социологът Елена Дариева в студиото на "България сутрин".

Тя очаква третият мандат да бъде даден формално.

"За всички, които следят тези процеси, стана ясно, че няма формула, по която да се сформира мнозинство за управление в това Народно събрание. Така че няма значение на коя партия ще бъде даден. По отношение на изборните правила - политиците много лесно се хлъзгат по изкушението в последния момент да направят промени, които да им дадат бонификация. Това обаче често има обратен ефект. През 2009 година БСП направиха радикални промени в изборното законодателство. Тогава освен 31 пропорционални избирателни райони, те въведоха и много засилен мажоритарен елемент", припомни Дариева.

По думите ѝ този мажоритарен елемент е сработил в полза на техните опоненти от ГЕРБ.

"Обединението е ситуационно, което не значи, че не е нещо положително, така или иначе опозицията ни е разнолика. Обединение по дадени казуси и въпроси е нещо, което действа добре, с оглед на осигуряване на демократичен процес. А за изборното законодателство и промените в него, непосредствено преди избори, действа контрапродуктивно. Не всичко, което се предлага, е лошо нито сега, нито предложения, които сме имали преди, просто се създава впечатление в обществото ни, че това се прави с конкретна цел", коментира политологът Яница Петкова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя смята, че това, което се създава в момента като усещане, е, че вотът е непрозрачен и нечестен.

"При всички положения това не означава, че не трябва да има промени в този Изборен кодекс. Но за пореден път ще попаднем в една клопка, в която имаше протести, те имаха съвсем друга цел - по отношение на начина, по който се управлява държавата, за начина, по който работи съдебната ни система. А що се отнася до двете основни позиции - едната за напълно машинно гласуване, каквото имахме, а другата да се закупят нови устройства - добре, де, но после ще купим устройства, които сканират скенерите, после ще трябва да закупим устройства, които проверяват сканираното. Не може до безкрай това нещо", подчерта гостът.

Петкова е на мнение, че каквито и промени да се въведат, то трябва да им се даде време, за да се види дали работят.

"Големият въпрос е въпросът за доверието. Ако проследим избирателната активност, ще видим, че има ерозия в доверието в изборите. Една от причините за отказ от гласуване е недоверието, че твоят глас ще бъде отчетен неправилно. Този въпрос е много сериозен, защото недоверието в правилата, по които избираме хората, резонно рефлектира върху тези, които сме избрали. Не може да решаваме сериозни проблеми с технически средства. Необходимо е да се направят решителни стъпки в посока възстановяване на това доверие", категорична е Елена Дариева.

Политологът подчерта, че машините не могат да решат проблема с купения вот и вота под натиск.

"Единственото лекарство е високата избирателна активност. Тя ще обезсили тези практики, те няма да изчезнат напълно, но при висока избирателна активност, те ще загубят своята тежест и в един момент няма да има смисъл те да бъдат правени. Още отсега сме в хипотезата, че тези избори няма да са честни и прозрачни", смята още тя.

"За служебния кабинет все още не е изключена хипотезата да бъде назначен от Йотова, а не от Радев. Има хипотеза, че ако президентът ще участва на избори с партия, то това не биха били тези, а следващи. И по принцип търсим символика в третия мандат, но този път никаква символика не можем да си позволим. Ако се назначи Андрей Гюров за служебен премиер, то това би било могло да се разчете като подаване на примиряваща ръка към ПП-ДБ, въпреки че и тук ще има основания за критики. А ако бъде назначен Главчев за служебен министър-председател, ПП-ДБ биха могли да реагират критично и към президента, и към правителството, с което ще си прекъснат всякакви възможности за взаимодействия с президента", добави Яница Петкова.