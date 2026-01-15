Споразумението с Меркосур ще се отрази негативно и на транспортния бранш

Пълни и безсрочни блокади по главните пътища и граничните пунктове обявиха отново гръцките земеделци. Вчера те отново спряха движението за тежкотоварни камиони през граничния преход "Кулата - Промахон".

Блокадата ще бъде за неопределено време.

"Блокада вчера нямаше, онзи ден имаше частична от обяд до към 23:00 ч. вечерта. Заканите за пълни блокади не се случват, имаше частична пълна блокада преди около 10 дни. Тя се реализира за около 20 часа, но трябва да си дадем ясна сметка, че границата не се затваря от земеделските производители и фермерите. Границата се затваря от гръцката държава, защото ние сега, ако отидем, няма да можем да затворим дадена българска граница, ще бъдем дискретно посъветвани да се преместим", каза Димитър Димитров Камарата на автомобилните превозвачи в студиото на "България сутрин".

За него е правилно да се отиде там, където е административният център.

"Там се затварят пътища. В Гърция също имаше затворени пътища, но винаги има обход. Транспортният бранш, и не само той, не е виновен за проблемите на гръцките фермери, вследствие на което не трябва и ние да се потърпевши. Проявяваме разбиране към блокадите, които са в страната, нашата работа продължава, но на границата е абсурдно. Ние сме една от най-потърпевшите страни. Има и други затворени пунктове, има и затворени пътища към пристанища, които водят към Италия", допълни Димитров.

Предприемачът в областта на транспортния бранш Таня Скринска поясни, че загубите на седмица са между 7 и 8 млн. лв.

"Загубите са наистина много големи, ако говорим за транспортния бранш. Но на мен ми се иска да разгледаме въпроса, че знаем, че от години гръцките фермери от години затварят границите в този период. Те са сред хората в Европа, които най-ревностно си защитава правата. Аз, като човек от транспортния бранш, ще погледна малко по-глобално - тази година причината да се затварят граници е голям проблем. В дългосрочен план подписването на споразумението между Европейския съюз и Меркосур ще донесе изключително много негативи за всички Европа, които се занимават със земеделие", подчерта тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

Скринска добави, че споразумението ще се отрази и на транспортния бранш.

"Да, днес ще търпим загуби заради затваряне на граници, но ние трябва да погледнем, че ако споразумението влезе в сила и не се вземат мерки някакви мерки за европейското земеделие, ще има много фалити там, а това ще доведе до фалити и в нашия бранш. Производители изнасят плодове и зеленчуци в Европа, и този стокообмен в Европа е много сериозен", поясни предприемачът.

Предстои да видим дали и днес ще има блокада.

"Тези камиони, които са наредени, са опасно разположени в аварийните ленти, имаше и трагични инциденти. Трябва да си дадем сметка, че не само транспортният сектор е потърпевш. Косвените загуби са много по-големи и на практика са неоценими. Може би Гърция иска да привлече вниманието на Европейската комисия. Когато говорим за споразумението с Меркосур, трябва да си дадем ясна сметка, че гръцките фермери протестират за друго - те чакат пари от Европа, чакат си субсидии", коментира Димитър Димитров.

А по думите на Скринска много шофьори избягват да пътуват.

"Те категорично отказват тръгване в тази посока, не поемат заявки. Ще има проблем за фирмите, които имат стокообмен с Гърция и Италия. Чух упреци и за Министерството на транспорта, в конкретния случай този казус не може да се реши само на ниво Министерство на транспорта, тези протести са много по-различни, по-всеобхватни, трябва да се намеси и премиерът, и Европейската комисия", добави тя.

Димитров определи като "адекватна" реакцията на българския премиер.

"Къде са хората от Министерството на земеделието да си защитят хората от нашето земеделие? Меркосур ще се отрази и на България. Министърът на транспорта трябва да излезе и да защити нашата права, но това трябва да стане и на ниво държава - трябва да покажем в ЕС, че не сме безгласна буква", категорична е Скринска.