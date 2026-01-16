Проф. Киров: След последния проучвателен мандат няма срокове

След изменението на Конституцията, при връщането на последния проучвателен мандат вече няма никакви срокове. Следващият ход е президентът да направи консултации с парламентарните групи, въпреки че преди Нова година вече бяха направени такива.

Въпросът е какво ще се случи при новия кръг от консултации и кой от “домовата книга” ще бъде избран за служебен премиер.

“Тук парламентарните групи нямат отношение, а президентът трябва да прегледа списъка с възможните варианти, за да стане ясно дали някои би се съгласил да стане министър-председател. След което трябва да направи консултации с хората, които могат да заемат този пост. След това, по предложение на новия служебен премиер, президентът да назначи служебно правителство”, обясни преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров.

Пред Nova news той уточни, че според Конституция президентът първо назначава служебно правителство, след което назначава избори в двумесечен срок. Проф. Киров добави, че в т. нар. “домова книга” има човек, който ще се съгласи да поеме поста служебен премиер, но подчерта, че не визира Димитър Главчев.

Киров коментира и предложенията за промени в Изборния кодекс. Според него въвеждането на нов тип машини е “художествена самодейност”, каза той, визирайки сканиращите устройства.

Преподавателят посъветва да не се правят промени в ИК, защото има риск проблемите да станат по-големи. “Това са хора, които нямат капацитет да извършат наложителни и целесъобразни промени в изборния процес”, заяви той.