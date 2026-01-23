Стойчо Стойчев:Трудно рейтингът на Радев ще се обърне във вот

Трудно е да очакваме, че личният рейтинг на президента ще бъде обърнат директно в парламентарен вот. Това заяви пред БНР социологът доц. Стойчо Стойчев.

"Не мисля, че става дума точно за интерпретация на неговата личност като спасител. През 2001 и 2009 г. хората гледаха към един човек като събирателен образ на куп съвършенства, които биха могли да подобрят нещо в техния личен живот. Сега очакванията са, че той ще управлява страната, но това очакване не е той да я спасява или пък да възражда и променя. Ситуацията е различна социално-икономически. А социално-икономическите отношения са били винаги в основата на изборното поведение. Не живеем като през тези години, когато търсихме месия, който да ни извади от блатото. Живеем доста по-добре. Българите търсят по-скоро отговорен политик и прагматичен технократ, отколкото някакъв вид символ на спасение или на кардинална промяна към нещо".

Би трябвало да има притеснени хора от появата на Румен Радев на политическата сцена, но не мисля, че те са твърде много, обобщи социологът.

"В последните пет години участието в избори достигна един минимум. Хората около президента, пък и социолозите, дълго време говориха за неговия проект и откъде той би могъл да черпи подкрепа. Лансираха тезата, че основната част от гласовете за Румен Радев ще дойдат от негласуващите, поради което съществуващите партии едва ли ще пострадат много електорално. Но това е само една от възможните хипотези".

В България няма значение кой преброява гласовете и по каква технология, важно е каква нагласа имат хората, отбеляза още доц. Стойчев.

"В момента нагласата е, че Румен Радев ще управлява под някаква форма. Каква е тази форма няма голямо значение. Ако се случи, тогава нещата ще бъдат наред, ако не, ще започнат да се търсят причини".

В България винаги се правят промени преди изборите, напомни социологът.

"Препоръката е нови технологии или смяна на философията на избирателната система да не се прави късо време преди вота. Само че в България има специфични уговорки за това правило. При нас е традиция да се сменят процедурите, технологиите и концепцията на избирателната система точно преди избори. Затова не смятам, че избирателите ще бъдат изненадани".

Смисълът от изборите е доверието в тях, обобщи той.