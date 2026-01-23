IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гълъб Донев: Радев е далновиден политик, разбира международното положение

Той напуска позицията началник на кабинета на президента

23.01.2026 | 16:52 ч.
Гълъб Донев напуска президентството и поста си Началник на кабинета на президента след оставката на Румен Радев. Той каза, че бъдещето на Радев е в България, но подчерта, че не са водени разговори за участие в политически проект.

“Скоро време ще стане ясно как ще се развият нещата“, каза още Донев, който е заемал и поста служебен премиер.

“Един политик трябва да бъде близо до проблемите на хората. Трябва авторитетът на държавата да се наложи на международната сцена. Румен Радев е изключително далновиден политик, който много добре разбира международното положение. От много години казва, че дипломацията е изход от всяка една създадена криза в международен план. Като перспектива и приоритет трябва да утвърди България в международен план като предвидим партньор“, добави Донев.

