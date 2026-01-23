Борис Бонев: Новозаклелият се общински съветник Антон Бранков е арестуван

Новозаклелият се общински съветник Антон Бранков - ключов за запазването на икономическото мнозинство в СОС, е бил арестуван при специална акция на полицията във връзка с разследване за лихварство. Това съобщи на страницата си във фейсбук Борис Бонев.

"От Спаси София категорично се противопоставихме на клетвата му в предходното заседание, докато няма окончателно решение на съда по казуса с общинския съветник Иван Алексиев. Припомням, че той беше отстранен от Общинската избирателна комисия с подправен протокол и фалшиво гласуване. Въпреки становищата на множество юристи, че докато това дело не приключи, не трябва да се заклева нов общински съветник, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров намери начин Бранков да положи клетвата си, а определени общински съветници не дойдоха или закъсняха, за да не съберем необходимия брой гласове да отложим клетвата... Е, karma is a bitch", коментира още Бонев.

Спецакцията срещу лихварство, изнудване и наркотици бе проведена в офис за бързи кредити в квартал Слатина.

Днес от прокуратурата излязоха с официално съобщение, в което се казва, че на 22.01.2026 г. Софийска градска прокуратура е привлякла като обвиняеми четири лица за организирана престъпна група, действала от началото на 2024 г. на територията на страната и създадена с користна цел - да извлича имуществени облаги от изнудвания (престъпление по чл. 321, ал. 3 НК). Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност като ръководител на групата, а останалите - като участници в нея. От прокуратурата не споменават имена и инициали.

С постановления на наблюдаващия прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 20.06.2025 г. и се води от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.

След разрешения от Софийски градски съд (СГС), дадени по искания на СГП, са извършени 26 обиска и изземвания в жилищни обекти и офиси на фирми за бързи кредити. Разпитани са свидетели, изготвени са справки от мобилните оператори, анализирани са трафични данни, изискани са видеозаписи, назначени са видео-технически и лицево-идентификационни експертизи, приобщени са документи.

Предстои на 25.01.2026 г. СГП да внесе искане в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите.

По непотвърдена информация начело на групата стои Николай Иванов, родом от Черноморец. Той има висящо дело за разпространение на наркотици от преди година и няколко месеца.

Случаят със заклеването и ареста на Антон Бранков коментиран и общинският съветник Ваня Григорова.

"Един път успяхме да спрем заклеването, но миналата седмица мина с гласовете на: ГЕРБ, част от БСП, ИТН, отцепилите се от Възраждане и прелели се в партия "България може" на г-н Кузман Илиев общински съветници. Единственото, което можехме да направим срещу това безобразие, е да напуснем и г-н Бранков да се закълне пред полупразна зала - втората снимка. Разбира се, това не разтревожи по никакъв начин своеобразната коалиция в другата половина на залата.

Решението на ОИК, с което бяха отнети правомощията на г-н Иван Алексиев и г-н Бранков бе определен за общински съветник, е неправомерно! Глас "против" е броен като глас "за", за да им излязат сметките.

Беше ясно изначално, че този човек ще гласува безпрекословно всичко, което ГЕРБ иска.

Обвинението, за което е арестуван, е участие в престъпна група за лихварство, изнудване и наркотици. Нали нямаме съмнение, че ще бъде пуснат? Нали нямаме съмнение, че ще е достатъчно послушен, за да не бъде арестуван отново?!

Вкарваш някой уязвим дори през задния вход, показваш му, че има с какво да го държиш и той просто изпълнява. Без да мисли. Така се подменя вотът на гражданите. Така се управлява оттук до края на света."

Иван Алексиев, на чието място влезе Бранков, обжалва това решение на ОИК пред Софийския административен съд, но окончателно решение все още не е излязло.