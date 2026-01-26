IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какви компенсации дължи "Топлофикация" при липса на парно заради авария?

Възрастта на мрежата причинява проблемите, поясни Кремен Георгиев

26.01.2026 | 12:23 ч. 3

Комисията за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка в "Топлофикация София" след сигнал на омбудсмана Велислава Делчева, подаден заради зачестилите аварии и прекъсвания на топлоподаването в столицата.

"Проверката по-скоро ще констатира дали е реагирано правилно в определени ситуации, което е по-важното. Ситуацията с възрастта на топлопреносната мрежа от това няма да се измени", коментира председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев в "България сутрин".

Основната причина за честите аварии остава възрастта на мрежата.

През зимните месеци се подава повече топлоносител и при по-високо налягане най-слабите и невидими предварително места в тръбите неминуемо поддават.

"Няма как да се съобрази къде под земята какво се случва с тръбите. Ако тръбата е в бетонен канал и хидроизолацията вече не е добра, водата буквално срязва тръбата като с нож. А това е някъде под асфалта", отбеляза Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

Тези процеси са трудно предвидими, дори при регулярни профилактики.

Летните ремонти и подмяната на тръби обикновено са насочени към най-аварийните участъци от предходния сезон, но всяка година се появяват нови проблемни зони.

По отношение на правата на потребителите

Георгиев припомни, че при прекъсване на топлоподаването над 48 часа "Топлофикация" е длъжна автоматично да начисли компенсация, без да е необходимо клиентите да подават жалби.

"Компенсацията е в стойността на недоставената топлинна енергия. Това е част от фактурата - сметката ви се намалява с тази сума", поясни експертът.

Темата за дълговете на "Топлофикация София" също беше засегната.

Според Георгиев подобни проблеми съществуват и в други градове, но в столицата мащабът е по-голям.

По отношение на формулата за изчисляване на сградната инсталация гостът предупреди, че липсата ѝ би довела до сериозен хаос.

Bulgaria ON AIR Топлофикация София аварии
