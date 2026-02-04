Защо ограничиха правата на българите в чужбина?

Правната комисия в парламента прие на второ четене да се въведе ограничение в броя избирателни секции в страните извън Европейския съюз.

"Отново сме свидетели как няколко седмици преди предстоящите избори има поредно кардинално прекрояване на изборните правила, този път, за съжаление, в ограничаване на права. Вместо да разширяваме обхвата на българите, които ще могат да упражнят правото си на глас, се оказва, че немалка част ще бъдат затруднени", коментира Цветелина Пенева от Обществения съвет на ЦИК в "България сутрин".

"Никой не чу какъв е проблемът и никой не чу решенията, които се предлагат, за да се разреши той. Основните мотиви на вносителите от "Възраждане" бяха за гласуващите в Турция. Имаше разумни предложения между първо и второ четене. Едното беше именно за формиране на тези секции - да се изпраща контролен SMS", каза Пенева пред Bulgaria ON AIR.

Тя заяви, че през 2022 г. с промените в ИК като член на СИК извън страната задължително участва и държавен служител, т.е. командирован служител от Министерството на външните работи, която отговаря за секциите извън страната.

"По този начин държавата можеше да гарантира, че в секции, например в Турция, този ред е спазен. Нека управляващите се замислят, че има български граждани, които трябва да упражнят правото си на глас, имат воля и желание", настоя Пенева.

По думите ѝ българските граждани в Турция имат възможност да дойдат в изборния ден до родните си места в България и да гласуват - възможност, която българите във Великобритания и САЩ нямат.

"Няма как да дойдат за един ден до родните си места и да упражнят правото си на глас. През 2022 г. се премахна възможността за електронно дистанционно гласуване", напомни представителят от Обществения съвет на ЦИК.

"Най-лесният начин това да се осъществи е да се оттеглят промените, с едно изключение. Трябва да бъде отложено въвеждането на изборния район извън страната. Предложението сега е да се отложи до 1 януари 2028 г. Няма методика на разпределение на мандатите", подчерта Пенева.

Според нея тежестта за организацията на вота пада върху политическите партии.

"Те не трябва да се съсредоточат само върху предизборната кампания, а и върху своите номинации за членове на СИК", призова Пенева.