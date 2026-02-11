IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
НС ще изслуша представители на МВР и Манол Генов по случая "Петрохан"

Вътрешният министър Даниел Митова няма да бъде в пленарна зала

Днес парламентът ще изслуша представители на МВР, както и министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов по случая с откритите тела в бившата хижа “Петрохан“ и край връх Околчица, дейността на хората, стопанисвали я, както и обстоятелствата около сключването на споразумение за сътрудничество със Сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" през февруари 2022 г.

Депутатите решиха да обединят в едно две изслушвания, предложени съответно от "Има такъв народ" и от "Възраждане", относно смъртните случаи. И двете политически сили предлагаха по случая да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов. От ИТН искаха да чуят и министъра на околната среда и водите Манол Генов.   

Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че е постъпило писмо от министър Митов, че няма да може да присъства на заседание на Народното събрание от 11 до 13 февруари. 

На негово място могат да бъдат изслушани зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, главен комисар Захари Васков – директор на ГД “Национална полиция“ и Ангел Папалезов – началник отдел “Криминална полиция“ в ГДНП, добави Назарян. 

Божидар Божанов от ПП-ДБ предложи в изслушването да се включат и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), а председателят на НС се ангажира да бъдат поканени.

