Милен Желев: Войната "МВР-прокуратура" ще влезе в предизборния фолклор

Войната по оста "МВР-прокуратура" ще влезе в предизборния фолклор. Това отбеляза пред БНР политологът Милен Желев.

Предизборната кампания ще премине както под знака на популизма, така и на личните нападки, а не на дебатите по конкретни политики, прогнозира той.

Политологът изрази мнение, че ветото на президента Йотова върху Изборния кодекс и промените, които касаят страните извън ЕС, ще бъде отхвърлено и от парламента, след като това се случи в правната комисия.

"В БСП се наблюдава лавиране по този въпрос. Очевидно партията не е толкова обединена и след избирането на нов лидер".

Оказва се, че България и занапред няма да има вицепремиер за честни избори, отбеляза Желев.

"Този пост беше заметен под масата. Цялото българско общество обаче се надява да не бъде прескочена частта с провеждането на честни избори".

Смяната на 28 областни управители наведнъж не е най-добрата демократична практика, коментира още той.

"За съжаление, ние сме свикнали с нея. Наблюдаваме това през последните няколко години. Тези практики отвращават обикновения български гражданин от политиката и няма да допринесат за провеждането на кой знае колко по-честни избори и повишаване на избирателната активност.

Това, което чухме в едни изтекли записи на ПП преди няколко години, е напът да се сбъдне – да се сложат наши хора в МВР. Тази спирала ще продължи да се случва вероятно и след изборите".

Възможно е инерцията на Румен Радев да спихне непосредствено след обявяването на персоналния състав и на приближените до него, отбеляза политологът.

"Големият спор е дали в парламента ще влязат пет или до седем партии. ИТН и МЕЧ по-скоро ще отпаднат. Любопитна е борбата за третото място между ДПС-НН и ПП-ДБ".