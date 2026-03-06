ДБ: Бившите управляващи саботират приемането на нов удължителен закон

Според представителите на “Демократична България” приемането на нов удължителен закон за бюджета е под риск, а бившите управляващи отказват да насрочат бюджетна комисия, на която да бъде разгледан законопроекта.

“Вчера трябваше да има бюджетна комисия заради удължителния закон за бюджета, но такава нямаше, без всякакви обяснения. И днес няма да има бюджетна комисия, такава не е насрочена и за следващата седмица“, съобщи Мартин Димитров.

Депутатът допълни, че предишните управляващи били обидени на служебния финансов министър, който ги поканил на консултации в министерството, което, по думите на Димитров, “дълбоко душевно ги е наранило“.

“Когато има служебен кабинет, удължителният закон е като служебен бюджет – в него няма политика, той единствено гарантира плащанията и функционирането на всички системи, поради което е критично важно да бъде приет. Така че да спрат със саботажите и интригите и да постъпят държавнически всички парламентарно представени партии. Това е отговорната позиция, заяви Димитров.

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев предупреди, че бойкотирането на удължителния закон представлява риск за превъоръжаването на българската армия, защото само чрез удължителния бюджет може да се гарантират парите по защитния механизъм SAFE.

На отправен въпрос дали е оказвал натиск върху вече бившия служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, Мирчев отговори, че с нея е разговарял за пръв и последен път през 2017 г. и помоли “жълтите медии“ да спрат с внушенията и спекулациите, че ѝ е оказвал натиск за вземането на определени решения.