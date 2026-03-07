БСП определя водачите на листите за изборите на 19 април

Пленумът на БСП трябва да определи водачите на листите за предсрочните парламентарни избори, насрочени за 19 април.

Още в края на февруари партията избра част от водачите, но за 10 района имената все още не са окончателно определени.

Решението идва на фона на вътрешното напрежение в БСП, породено от гласуването по ветото на президента върху Изборния кодекс. Именно днес социалистите трябва да решат кои ще оглавят листите в оставащите 10 региона в страната.

Председателят на партията Крум Зарков вече заяви, че депутатите, които не са подкрепили президентското вето, няма да намерят място в листите. Става дума за общо осем представители на БСП, сред които са и едни от най-разпознаваемите лица в партията - Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев и други.

"В политиката е като любовта: трябват двама. Считам, че ръката ми ще остане протегната, но неприета", заяви Борислав Гуцанов.

От своя страна заместник-председателят на БСП Владимир Георгиев коментира: "БСП няма да повлияе дали един или друг ще е в листите".

"Аз отдавна съм изпаднал отвсякъде", заяви Кирил Добрев, цитиран от bTV.

Крайният срок за регистрация на кандидатските листи е 17 март.