Бербатов за оръжието в колата си: Абсолютно недопустимо е, запознат съм със закона

Димитър Бербатов призна за грешката си, след като в автомобила му беше заснето огнестрелно оръжие, което е нарушение на закона.

Бившият национал вече плати максимален размер глоба за провинението си и в ефира на bTV коментира надълго и нашироко случилото се.

"Тази нелепа и глупава ситуация се случи поради факта, че моментната ми концентрация и внимание беше отнета поради това, че денят беше много хаотичен. Позволих си грешната преценка, че мога да се забавя. Абсолютно недопустимо е, запознат съм със закона", започна Бербо и продължи с обяснението си:

"Ходя понякога на стрелбище, където тренирам. Още когато бях в Леверкузен преди 15 години започна всичко това, още се подготвях тогава. В един момент реших да си извадя разрешително. Аз не ходя с охрана, имам деца. Доста добър съм в скоростта при изваждане на пистолета от кобура. Но не стигнах до състезания".

"Сега изглеждам глупаво, позволих си концентрацията ми да избяга. На другия ден бях призован и напълно, както трябва, ме порицаха и ме смириха. Всеки изказа и разочарование, и възмущение, че човек като мен може да загуби дисциплина и да се стигне до такъв момент. Написаха ми акт, наложиха ми най-високата глоба", каза още той.

Свързани статии Бербатов се сдоби с акт за неправилно съхранение на личното оръжие

"Поуката е, че когато човек е в моята ситуация, да си позволи лукса да направи такава грешна преценка на ситуацията, особено когато има опит с това, може да му коства. Винаги трябва да си подготвен спрямо ситуацията и хората. Животът те поставя в ситуации, в които понякога ти удря шамар. Протоколът ми е ясен. Това е мое хоби, вечерно време го практикувам. Оръжието става част от теб. Деликатна тема е".

Той бе запитан и за дейността си като съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта. "Защото ставаше въпрос за спорт. Защото идеята, която имах, исках да се концентрирам върху нея. Дадоха ми се гаранции. Тъй като съм свикнал да правя нещата по моя начин, за момента това и се случва", разясни Димитър Бербатов.