IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 74

Пътнически влак прегази жена край Стара Загора

Двамата машинисти на влака са тествани за употреба на алкохол

25.03.2026 | 13:46 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Жена е загина, след като е била ударена от влак на железопътния път между гарите Змейово и Стара Загора тази сутрин около 8:30 часа. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Сигнал за инцидента на спешния телефон 112 е подал началникът на пътническия влак.

На място е изпратен полицейски екип на Първо Районно управление, който установил, че жената е загинала на място. Починалата е с неустановена самоличност към момента.

Двамата машинисти на влака са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. На място се извършва оглед от дежурна оперативна група. Работата по случая продължава, допълват от полицията.

На сайта на БДЖ се посочва, че пътническият влак по линията Горна Оряховица - Стара Загора е  заминал от гара Стара Загора със 137 минути закъснение след приключени следствени действия. Влаковата композиция е престояла в гара Стара Загора заради инцидент след неправомерно пресичане на железопътната линия.

Тагове:

Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem