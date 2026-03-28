Потънали ли са парите за ремонти на пътища? Говори бившият шеф на АПИ

Служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов изнесе смущаващи данни през седмицата - парите по 4-годишните договорите за поддържане и текущи ремонти, сключени между декември 2023 г. и януари 2025 г., вече са почти изчерпани. От предвидените 2,26 млрд. евро са изхарчени и разпределени 2,25 млрд. евро. Иначе казано - парите, които са предвидени за ремонти за четири години, са изхарчени за една.

Въпросите са към АПИ, а според вече бившият председател на Управителния съвет Йордан Вълчев "парите не са изхарчени". Той ръководи АПИ от април 2024 г. до февруари 2026 г.

"Парите са възложени за задачи, които трябва да се изпълнят в рамките на тези 4 години. Изхарчени е нещо, което е изпълнено и платено. Възложени е нещо, което сме възложили да се направи", обяви Вълчев пред bTV.

Той бе категоричен, че не е освободен заради финансови нарушения. Като причина той посочи проблеми в комуникацията с Ангелина Бонева, която беше съвсем за кратко служебен министър на регионалното развитие.

„Министърката не си даде телефона, за да може да се комуникира с нея“, обяви той.

Вълчев намекна за съмнения относно бъдещи плащания, като и за близост между фирмите и политически кръгове.

По повод разследване за 7 млн. евро за пътна помощ, той призна слабост в комуникацията.

„Считам като грешка, че трябваше да се рекламира, но много хора са се възползвали. Идеята е да махнем от магистралата коли, които пречат на движението и са опасност за катастрофи“, заяви бившият шеф на АПИ.