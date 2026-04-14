Националното хранилище за радиоактивни отпадъци е едно от най-модерните в Европа

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков откри Националното хранилище за радиоактивни отпадъци (НХ РАО), което се намира в непосредствена близост от АЕЦ “Козлодуй“. По време на официалната церемония по откриването му Трайков кача, че то е уникално и едно от най-модерните в Европа.

“С това съоръжение България попада в най-горният сегмент на страните, развиващи ядрена енергетика. По този начини ние затваряме почти цикъла в безопасната експлоатация и грижата за околната среда. Днешният ден е венец на усилията на много хора”, коментира енергийният министър.

Трайков отбеляза, че вече България разполага с хранилище, което в продължение на 60 години ще съхранява ниски и средни радиокантини отпадъци.

Изграждането се финансира от Международния фонд “Козлодуй“ и в размер на 71 820 000 евро.

Ниско- и средноактивните отпадъци ще бъдат погребвани на 12 метра в земята в специални стоманобетонни 19 000 контейнери, които ще бъдат под петстепенна инженерна защита. Предвижда се хранилището да бъде запълнено за 60 години, а срокът на институционален контрол е 300 години.

Резервите от горива

Трайков коментира и още една актуална тема - резервите от горива, с които страната ни разполага.

“Деветдесетдневните резерви от горива не трябва да се използват с цел намаляване на цените, а да се запазят като буфер в случай на физически недостиг”, категоричен е енергийният министър.

По думите му повишените цени на горивата не са се отразили съществено на потреблението.

Трайков посочи, че предприетите от българското правителство мерки функционират ефективно, като отбеляза, че в редица други държави те се променят често, в зависимост от резултатите.

“Принципите, от които се водихме при дизайна на мерките остават валидни - това са таргетирани мерки”, коментира министърът и съобщи, че в следващите дни се очаква одобрение на нотификацията до ЕК, което ще позволи стартирането на схема за подпомагане на енергоинтензивната индустрия.

По думите му компаниите очакват тази мярка от дълго време, за да запазят работни места и да останат конкурентоспособни.

Трайков подчерта, че всички мерки за компенсиране на високите цени на горивата се финансират с публични средства.

“Целта ни е парите да отидат там, където имат най-голям потенциал да направят едно - две неща. Първо - да подпомогнат най-уязвимите и, второ, да предотвратят инфлационен натиск”, каза още Трайков.

По думите му държавата не следва да се опитва да определя или създава цени, тъй като това не води до устойчиви резултати. Той допълни, че България успява чрез комбинация от различни мерки да запази едни от най-ниските цени на горивата в Европа, пише БТА.