Асен Василев: Важно е да не гласуваме за модела на постната пица

„Това, което показва нашата социология, като излезем навън на улицата, е, че протестите постигнаха основната си цел - а именно Борисов и Пеевски да са извън властта и да имаме уникалния шанс от 2009 година, Борисов и Пеевски, ГЕРБ и ДПС, да са под 80 депутати. Ако са под 80 депутати, може да се смени Висшият съдебен съвет, който вече отказва повече от 6 месеца да изпълни закона. Може да се смени главният прокурор, който опъва чадъри над всички видове „нотариуси“, „джуджета“ и така нататък и виждаме, че не предприема абсолютно никакви действия“. Това коментира пред bTV Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната".

По данни на „Алфа Рисърч“ ПП-ДБ губят около 5% от енергията, която формацията имаше на протестите. В момента биха получили малко над 11%, докато тогава са имали 16-17% подкрепа.

„Виждаме скандално поведение и сега - през последния месец, когато се хващат хора с пари, със списъци и закупване на гласове. Прокуратурата в общите линии почти нищо не прави“, посочи Асен Василев.

„Веднъж завинаги да се приключи с модела Борисов-Пеевски - това е, което хората на улицата искаха. Това беше първата основна цел“, коментира той.

„Въпросът е дали ще се постигне втората основна цел на протеста. А тя е хората да живеят по-добре и по-богато в България. И тук вече имаме наистина притеснения. Ако хората гласуват за партията на президента - трябва да са наясно, че гласуват за постна пица“, допълни кандидатът за депутат.

„Като гледам по социология, първата цел ще я постигнем. Въпросът е, постигайки първата цел, изведнъж да не се окаже, че сме се нахендрим на модела на постната пица“, посочи Василев.

„Това, което виждаме в исторически план от господин Радев, е абсолютно неадекватна финансова политика. Това, което чухме от неговия екип, е изключително зле“, коментира той.

Той отрече ПП-ДБ да са имали сътрудничество с ДПС и уточни, че промените в Конституцията са били предложени от ПП-ДБ и подкрепени от „тези партии“, докато по думите му „Борисов очевидно си е направил правителство с „Новото начало“ - като е излъгал АПС първоначално да му го гласуват, а след това ги е "изхвърлил“.

„И остана само Делян Пеевски да определя целия ход на правителството. Те с това и катастрофираха толкова жестоко. Между другото тази катастрофа - тяхната, дойде един път от това, че прокуратурата се използваше като бухалка срещу абсолютно всички, защото се бяха самозабравили. Втори път, защото решиха да бръкнат в джоба на всеки български гражданин с бюджет. Абсолютно нагло поведение - 20 милиарда да се заделят като дългове при 7 милиарда дефицит“, коментира Асен Василев.

„Сглобката донесе Шенген и Еврозоната. Но тя не трябваше да бъде направена по начина, по който беше направена. Трябваше да бъде предварително обявена, редварително обяснена и да се получи мандат от българските граждани“, коментира той.