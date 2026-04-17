Цели 60 пожара са потушени за изминалото денонощие

Един човек е пострадал

17.04.2026 | 10:48 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Един човек е пострадал при пожари в страната през изминалото денонощие, съобщават на сайта на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Данните са към 6:00 часа.

За последните 24 часа са потушени общо 60 пожара. От тях 14 са били с преки материални щети - седем в жилищни сгради, пет в транспортни средства и два в съоръжения на открито.

Останалите 46 пожара са били без нанесени материални щети. Сред тях 10 са възникнали в сухи треви, горска постеля и храсти, 30 - в отпадъци, а два - в готварски уреди и комини, пише БТА.

През денонощието са извършени и 26 спасителни дейности и помощни операции, като четири от тях са били при катастрофи с транспортни средства.

