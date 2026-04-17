Дончев: Политиката има цена, понесохме щети, нямаме право да се сърдим

„Понесохме щети от опита да съставим титулярно правителство и да свършим определена работа. Но в политиката е така и нямаме право да се сърдим на никого, включително и на себе си“, каза пред bTV Томислав Дончев, зам.-председател на ГЕРБ и кандидат за депутат от ГЕРБ-СДС.

„Последното правителство беше съставено от политически сили, които в години назад се бяха зарекли 112 пъти, че няма да работят една с друга“, каза Дончев.

Според него в следващия парламент трябва да е ясно кой с каква пропорция влиза.

Няма и никаква гаранция, че при една прогресивна скала в хазната ще влязат повече приходи. Вярно е обратното, каза той.

„Голямото социологическо проучване ще бъде в неделя. В зависимост от подкрепата, която ще получим от българските граждани, да е ясно кой каква функция ще изпълнява в парламента. Дали ще участва в някаква конфигурация като управляващ, или достойно ще служи в опозиция. И двете служби са много важни“, каза Томислав Дончев.

Свързани статии Бойко Борисов: След понеделник анализаторите ще пеят друга песен

„Колко по-качествена е опозицията и подпира управляващите, толкова по-качествено е управлението“, смята той.

„Занапред или трябва да кажем – или ще поддържаме дългове и дефицити, докато стигнем 50-60% от БВП дълг, което за мен е немислимо. Ще се докараме до състоянието на някои съседни държави. Или вдигаме данъците, което за мен също е немислимо. Или тежкият въпрос – кои неефективни държавни разходи ограничаваме“, посочи Томислав Дончев.

Според него могат да се ограничат, например, разходите за издръжка на самия държавен апарат.

„Има много неефективни разходи, които могат да бъдат съкратени, без от това да пострада качеството на публичните услуги“, на мнение е зам.-председателят на ГЕРБ.

На въпрос защо ГЕРБ не са успели да се справят с проблема с корупцията, Дончев попита: „А кой успя да се справи с корупцията през последните 30 години?“

„Нашата парламентарна група би подкрепила смислено, колективно, консенсусно усилие в парламента, което води до реални мерки за борба с корупцията, а не като инструмент за политически репресии, в каквото много често се превръща борбата с корупцията“, каза Дончев.

Според него една от първите задачи на новия парламент е да се избере нов Висш съдебен съвет и да се изберат адекватни професионалисти с доверие.

„Големият проблем пред съдебната система е ерозиращото доверие в нея, което е системен проблем и проблем на държавността“, заяви Томислав Дончев.