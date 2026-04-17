Огнен ад в Пловдив: Пожар погълна автоморга ВИДЕО

Пожар изпепели автоморга в Индустриалната зона на Пловдив.
Изгорели напълно са около 30 автомобила, както и постройка на територията на автоморгата.
Пожарът е ликвидиран, съобщи за БТА гл. комисар Васил Димов, директор на Регоинална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив.
Според първоначалната информация са запалени сухи треви, впоследствие огънят навлиза в автоморгата. На място са изпратени осем екипа на пожарната, тъй като е било необходимо по-голямо количество вода, а в района налягането е ниско, поясни Димов.
Горели са части от разглобени автомобили и няма пострадали хора, каза още главният комисар.
Засегнатата от огъня площ е два декара и офис постройка, каза Стефан Земярски. През делничните дни, от понеделник до петък той е живял в офис постройката, където е имало обособена стая за спане, кухня и баня. По думите му са изгорели и чисто нови електроуреди, купени преди седмица.
Тепърва ще се изясняват нанесените щети.