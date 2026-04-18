Новини Днес | 28

Магнитната буря, която ни удари, ще затихва от 19 април

Нейната сила е умерена

18.04.2026 | 09:47 ч. 4
Снимка: Pixabay

Умерената магнитна буря G2, започнала на Земята в петък, ще продължи през целия уикенд, съобщи Британската геоложка служба.

Съобщава се, че високоскоростен поток от короналната дупка на Слънцето е достигнал нашата планета. По време на предишната слънчева орбита тази коронална дупка е генерирала слънчеви ветрове със скорост до 700 км/с. 

Но още на 19-20 април се очаква постепенно намаляване на скоростта на слънчевия вятър и магнитната буря би трябвало да приключи. 

Магнитните бури G2 се считат за умерени, но могат значително да повлияят на хората. 

Какво причиняват магнитните бури?

Главоболие, слабост, скокове на кръвното налягане и нарушения на съня са възможни по време на тези бури, особено при метеочувствителните хора. Възможни са и нарушения в комуникацията и навигацията. 

За да се намали въздействието, е важно да се почива много, да се пие достатъчно вода и да се избягва стрес и тежки натоварвания. Разходките на чист въздух и леките храни са полезни. Хората с хронични заболявания трябва внимателно да следят състоянието си и да се консултират с лекар, ако е необходимо. 

