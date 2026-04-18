Отпечатват нови бюлетини за Добрич и Шумен след дефекти

Броени часове преди началото на изборния ден на 19 април, Централната избирателна комисия (ЦИК) бе принудена да предприеме извънредни мерки заради сериозни проблеми с качеството на хартиените бюлетини в страната. Най-критична е ситуацията в областите Добрич и Шумен, където цели тиражи се отпечатват наново в печатницата на БНБ.

Къде бяха установени проблемите?

ЦИК разпореди на районните избирателни комисии (РИК) в девет области да извършат спешни проверки и да документират състоянието на изборните книжа. Сигнали за дефекти има от Добрич, Шумен, Разград, Русе, Силистра, Търговище, Габрово, Ловеч и Плевен.

Според секретаря на ЦИК, Севинч Солакова, за всички случаи се съставят констативни протоколи, придружени със снимков материал, които се изпращат директно към ЦИК и печатницата на БНБ за анализ и реакция.

Критичните случаи са в Добрич и Шумен

Докато в някои области проблемите са частични, в Добрич и Шумен ситуацията наложи пълна подмяна на тиражите. При раздаването на бюлетините в общините Шумен, Каспичан и Нови пазар бяха открити съществени несъответствия между номерата върху кочаните и реалния брой бюлетини.

Има и наличие на петна от мастило върху хартията, които биха могли да се тълкуват като знаци върху бюлетината и да доведат до недействителност на гласа.

Раздаването на изборните книжа в Шумен бе временно преустановено, докато не пристигнат новите, коректно отпечатани бройки.

В Добрич първоначално доставените 150 000 бюлетини също показаха дефекти, несъвместими с изискванията за сигурност и тайна на вота. В петък РИК-Добрич потвърди, че се очаква нова партида, която да замени компрометираните книжа. Властите уверяват, че логистиката е организирана така, че изборният ден да започне навреме във всички секции на областта.

Новите тиражи се транспортират с полицейски ескорт, за да достигнат до общинските центрове в рамките на днешния ден за размисъл.