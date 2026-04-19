В Анкара до 14 ч. са гласували 550 души

До 14 ч. в трите избирателни секции в Анкара са гласували 550 гласоподаватели. От тях 443 са дописаните в списъка след подаване на заявление за гласуване на място. Това показват предоставените данни от избирателните секции.

Всички три секции са разкрити на територията на Посолството на България, а първоначално в избирателните списъци присъстваха имената на 540 избиратели. Друга част от гласоподавателите обаче предпочитат да попълнят заявления за гласуване на място.

Изборният ден започна навреме и протича спокойно. Няма опашки и напрежение.

Припомняме, че с дълги опашки пред секциите, обаче започна гласуването в ИстанбулС дълги опашки пред изборните секции започна изборният ден в Истанбул. В мегаполиса са разкрити общо седем секции, като две избирателни секции в Генералното консулство на България в Истанбул, а останалите са в компактно населените с изселници от България райони Авджълар, Байрампаша, Бахчелиевлер и Есенюрт. В секциите, с изключение на тези в генералното консулство, има и машинно гласуване.

Секциите бяха отворени навреме, в 7 часа (местно и българско време), като още от първите часове пред тях се натрупаха дълги опашки.

От изселническите организации в Бурса съобщиха за БТА, че седемте секции, в които избиратели в компактно населения с българи окръг Бурса гласуват, са били отворени навреме, но също са се образували дълги опашки пред секциите.

По данни на ЦИК за вота на 19 април са подадени над 15 000 заявления за гласуване в Турция, като най-много от тях са за районите на Истанбул и Бурса.

В района на Одрин изселниците от местата, където не са разкрити секции, биват превозвани към градовете Одрин и Чорлу.

От изселническите организации заявиха, че е осигурена организация за превозване на гласоподавателите до местата за гласуване през целия ден.

Превозването на гласопоподаватели от едни райони в други се осъществява поради намален брой избирателни секции в Истанбул, където на днешните избори местата за гласуване са шест пъти по-малко в сравнение с последните избори за Народно събрание през октомври 2024 г. Разкритите днес в Турция секции са общо 27 спрямо 168 на вота преди две години.