"Мяра" при 83% паралелно преброяване: Пълно мнозинство на ПБ, ПП-ДБ изскочиха втори

"Прогресивна България" печели пълно мнозинство в новото Народно събрание при 83% паралелно преброяване. Коалицията на Румен Радев събира 45%
В битката за второ място ПП-ДБ събира 12,4%, а ГЕРБ-СДС - 12,3%.
На четвърто място е ДПС със 6,5%, а над чертата са "Възраждане" с едва 4,3%.
Под чертата остават БСП-Обединена левица, "Величие" и МЕЧ.
Прогнозата е за петпартиен парламент. ПБ би разполагал със 134 депутати, ГЕРБ-СДС с 37 депутати, а ПП-ДБ с 37 депутати. ДПС са с 19 депутати, "Възраждане" с 13.
Ето и подреждането:
- "Прогресивна България" - 45%
- ПП-ДБ - 12,4%
- ГЕРБ-СДС - 12,3%
- ДПС - 6,5%
- "Възраждане" - 4,3%
- МЕЧ - 3,3%
- "БСП-Обединена левица" - 3,1%
- "Величие" - 3,1%
- "Сияние" - 3,1%
- АПС - 2,5%
- ИТН - 0,8%