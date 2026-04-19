"Мяра" при 83% паралелно преброяване: Пълно мнозинство на ПБ, ПП-ДБ изскочиха втори

"Прогресивна България" печели пълно мнозинство в новото Народно събрание при 83% паралелно преброяване. Коалицията на Румен Радев събира 45%

В битката за второ място ПП-ДБ събира 12,4%, а ГЕРБ-СДС - 12,3%.

На четвърто място е ДПС със 6,5%, а над чертата са "Възраждане" с едва 4,3%.

Под чертата остават БСП-Обединена левица, "Величие" и МЕЧ.

Прогнозата е за петпартиен парламент. ПБ би разполагал със 134 депутати, ГЕРБ-СДС с 37 депутати, а ПП-ДБ с 37 депутати. ДПС са с 19 депутати, "Възраждане" с 13.

Ето и подреждането:

"Прогресивна България" - 45%

ПП-ДБ - 12,4%

ГЕРБ-СДС - 12,3%

ДПС - 6,5%

"Възраждане" - 4,3%

МЕЧ - 3,3%

"БСП-Обединена левица" - 3,1%

"Величие" - 3,1%

"Сияние" - 3,1%

АПС - 2,5%

ИТН - 0,8%