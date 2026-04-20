Румен Радев и ПБ пометоха всички в лидерския 25 МИР в София

Румен Радев и "Прогресивна България" спечелиха категорично в лидерския 25 МИР в София. На второ място очаквано са ПП-ДБ, а тройката допълва ГЕРБ-СДС. Прави силният резултат на Николай Попов и "Сияние", които се нареждат на пето място, непосредствено след "Възраждане".

Ето какви са резултатите при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК:

"Прогресивна България" - 41,97%

ПП-ДБ - 17,7%

ГЕРБ-СДС - 14,1%

"Възраждане" - 5,15%

"Сияние" - 4,6%

МЕЧ - 4,1%

"БСП-Обединена левица" - 2,9%

"Величие" - 2,4%

ДПС - 0,9%

ИТН - 0,7%