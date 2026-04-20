IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

Румен Радев и ПБ пометоха всички в лидерския 25 МИР в София

Вижте резултатите при 100% обработени протоколи

20.04.2026 | 09:35 ч. Обновена: 20.04.2026 | 09:35 ч. 8
Румен Радев и "Прогресивна България" спечелиха категорично в лидерския 25 МИР в София. На второ място очаквано са ПП-ДБ, а тройката допълва ГЕРБ-СДС. Прави силният резултат на Николай Попов и "Сияние", които се нареждат на пето място, непосредствено след "Възраждане".

Ето какви са резултатите при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК:

"Прогресивна България" - 41,97%
ПП-ДБ - 17,7%
ГЕРБ-СДС - 14,1%
"Възраждане" - 5,15%
"Сияние" - 4,6%
МЕЧ - 4,1%
"БСП-Обединена левица" - 2,9%
"Величие" - 2,4%
ДПС - 0,9%
ИТН - 0,7%

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Румен Радев София 25 МИР Прогресивна България
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem