Албанските медии: Победа за Румен Радев и край на ерата на Бойко Борисов

Албанските медии пишат за победата на бившия президент Румен Радев и неговата коалиция „Прогресивна България“ на предсрочните парламентарни избори в България вчера, отбелязвайки, че критиците на Радев го смятат за „проруски“ политик, „близък до Путин“.

„Избори в България: проруски настроеният Румен Радев печели с 45 процента от гласовете“, съобщава албанският информационен портал „Шчиптаря“, цитирайки предварителни резултати от изборите. Порталът също така отбелязва, че това е най-добрият резултат на политическа партия в последните 30 години и определя изборите като „края на ерата на Бойко Борисов“.

„Румен Радев печели изборите в България: заявява, че Европа е жертва на собствените си амбиции да действа като морален лидер“, пише албанският вестник „Газета Експрес", цитирайки първите изявления на бившия президент след победата на неговата партия вчера. Медията също така отбелязва, че дори преди излизането на окончателните резултати от изборите „е сигурно, че Радев си осигурява мнозинство в 240-местния български парламент“.

„Бившият държавен глава Радев и неговият лявоцентристки алианс печелят до 45 процента от гласовете на предсрочните избори в България според предварителните резултати. Критиците на Радев го смятат за близък до Путин“, пише албанската редакция на „Дойче Веле“. Медията също така отбелязва, че въпреки показания до момента скептицизъм на Радев относно санкциите срещу Русия и доставките на оръжие за Украйна в програмата на неговата коалиция „Прогресивна България“ ясно е подчертан „ангажиментът към Европейския съюз и НАТО“.

(БТА)