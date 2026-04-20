Румен Радев и ПБ печелят вота в чужбина, ПП-ДБ са първи в САЩ

Румен Радев и "Прогресивна България" спечелиха категорично и изборите в чужбина. В Турция те се нареждат на трето място след ДПС и АПС, а в САЩ се наредиха втори след ПП-ДБ.
В обобщените данни те са първи с 38,1%, следвани от ПП-ДБ и ДПС.
Ето какви са резултатите при обработени 98,78% СИК протоколи в РИК:
- "Прогресивна България" - 38,1%
- ПП-ДБ - 22,56%
- ДПС - 8,65%
- "Величие" - 5,7%
- "Възраждане" - 5,2%
- ГЕРБ-СДС - 4,6%
- АПС - 3,76%
- МЕЧ - 3,7%
- "Сияние" - 2%
- "БСП-Обединена левица" - 0,9%
- ИТН - 0,85%