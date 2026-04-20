Румен Радев и ПБ печелят вота в чужбина, ПП-ДБ са първи в САЩ

ГЕРБ-СДС са шести

20.04.2026 | 11:11 ч.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Румен Радев и "Прогресивна България" спечелиха категорично и изборите в чужбина. В Турция те се нареждат на трето място след ДПС и АПС, а в САЩ се наредиха втори след ПП-ДБ.

В обобщените данни те са първи с 38,1%, следвани от ПП-ДБ и ДПС.

Свързани статии

Ето какви са резултатите при обработени 98,78% СИК протоколи в РИК:

  • "Прогресивна България" - 38,1%
  • ПП-ДБ - 22,56%
  • ДПС - 8,65%
  • "Величие" - 5,7%
  • "Възраждане" - 5,2%
  • ГЕРБ-СДС - 4,6%
  • АПС - 3,76%
  • МЕЧ - 3,7%
  • "Сияние" - 2%
  • "БСП-Обединена левица" - 0,9%
  • ИТН - 0,85%
