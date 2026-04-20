Румен Радев и ПБ печелят вота в чужбина, ПП-ДБ са първи в САЩ

Румен Радев и "Прогресивна България" спечелиха категорично и изборите в чужбина. В Турция те се нареждат на трето място след ДПС и АПС, а в САЩ се наредиха втори след ПП-ДБ.

В обобщените данни те са първи с 38,1%, следвани от ПП-ДБ и ДПС.

Ето какви са резултатите при обработени 98,78% СИК протоколи в РИК:

"Прогресивна България" - 38,1%

ПП-ДБ - 22,56%

ДПС - 8,65%

"Величие" - 5,7%

"Възраждане" - 5,2%

ГЕРБ-СДС - 4,6%

АПС - 3,76%

МЕЧ - 3,7%

"Сияние" - 2%

"БСП-Обединена левица" - 0,9%

ИТН - 0,85%