Гюров: Да, в България може да има честни избори

Служебният премиер Андрей Гюров отчете честността на вота с изявление в профила си в социалната мрежа Facebook. Премиерът заяви, че изборите са преминали при повишено доверие, но разкритикува блокирани разследвания и липса на последващи действия

Ето какво написа той:

Този път хората бяха повече от схемите. С това ще се запомнят тези избори.

Дойдохме с мисията честен вот и нито за миг не отстъпихме, не се "прибрахме", не казахме "това няма да можем да го направим". Опитаха да ни уплашат с фалшиви новини, медии бухалки и обвинения по поръчка. Останахме изправени.

И българските граждани го усетиха.

Видя се и в активността на изборите. Видя се и в доверието. 200% повече сигнали означава 200% признание, че правителството направи това, което се очакваше.

Потвърдиха го и наблюдателите от ОССЕ и ПАСЕ. Дори партиите го признаха, макар и с половин уста.

Да, в България може да има честни избори.

Как обаче да гарантираме, че това не беше изключение?

⅔ от разследванията на МВР се удариха в стена от прокурори. В градската прокуратура резултатът е 72:0. В полза на МВР. 72 души с имунитет - кандидати за парламента - уличени като брокери на вот. 0 със свалени имунитети. Това означава бойкот - и на разследването, и на възможността за възмездие.

По-лошо, това означава, че тези търговци с партийно алиби могат да се върнат за следващите избори. А тогава този кабинет няма да го има.

Това не отменя направеното. Но показва къде е следващият проблем. И той трябва да бъде решен. Изборите минаха. Време е партиите да спрат да си правят кампания на гърба на служебния премиер и министрите. Пред тях са задачите. От тях се очакват решенията.

Изборни измами

Статистиката сочи, че от началото на предизборната кампания до този момент прокуратурата е повдигнала обвинения на 34 души за изборни престъпления.

Докладвани и образувани са общо 3021 преписки, образувани са 599 досъдебни производства, от които 252 бързи производства за престъпления против политическите права на гражданите.