Предотвратиха опит за контрабанда на ботулинов токсин от Турция у нас

Митническите служители на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" откриха 119 шишенца с ботулинов токсин в джобовете на шофьор на товарен микробус, влизащ в страната от Турция. Това съобщиха от регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Случаят е от около 19:00 часа на 21 април, когато на пункта пристига товарен микробус с турска регистрация. Водачът - турски гражданин, декларирал пред митническите органи единствено превозваната стока от Турция през България за Великобритания. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При извършения личен преглед на водача, в двата джоба на елека му са открити по един полиетиленов плик с медицински продукти. Установени са 119 шишенца с ботулинов токсин, по-популярен като ботокс, който не е регистриран и няма разрешение за употреба в България.

Според личните обяснения на шофьора той ги пренасял с цел продажба, но не знаел, че трябва да ги декларира. Контрабандният медицински продукт е иззет. На нарушителя е съставен акт.

Контрабанда на ботулинов токсин през границата на страната ни бе установена в края на юли 2025 г., когато в колетни пратки от Виетнам и Корея бяха открити 1224 опаковки ботокс.