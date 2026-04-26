Проф. Кантарджиев: Първи случай на коремен тиф

Проф. Тодор Кантарджиев съобщи, че вече има първи случай на коремен тиф в България.

“Семейство е отишло на екскурзия в екзотична югоизточна държава, където не спазили условията да не се яде по пазарите и да не се консумира непроверена вода.

Случаят е от Варна, добави пред bTV здравният експерт.

“Симптомите на коремния тиф са висока температура, седмица след приемането на микроба се получава разстройство. Високата температура минава, но микробът се отделя от урината.

Вирусът се предава от човек на човек, заболяването е системно и доста тежко”, обясни професорът.

Доказан нов вирус

“Доказан е нов вирус по скариди и морски храни, които се внасят от далечни дестинации. Този вирус причинява възпаление на окото - когато се обработват подобни морски дарове, трябва да се борави с ръкавици. Става въпрос за нодавирус, който причинява много тежки инфекции на окото и повишено вътреочно налягане”, обясни експертът.

Разпространение на морбили

По повод нарастващите случаи на морбили, епидемиологът разкри два сценария за развитие на епидемията.

“Единият, много успешен за министерството и за българския народ, е ако го докараме до няколко стотин и затихне. Неуспешният ще е няколко десетки хиляди. Радостното е, че имаме 23 500 имунизирани откакто казах: "Имунизирайте се, защото идва морбили", каза още проф. Кантарджиев. По думите му това е успех.

Той обясни, че всеки, който е неимунизиран и неболедувал, ако не иска да се разболее, трябва да се имунизира до 72-ия час. Проф. Кантарджиев поясни, че новите случаи са в различни градове в страната.

“Като се заразиш обикновено до 1 седмица се разболяваш. Инкубационният период е 23 дни. 4 дни преди да се разболееш и напъпчиш започваш да заразяваш”, каза епидемиологът.