СГП образува дело по сигнала на "Да, България" на бившия шеф на ВАС Георги Чолаков

Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство за престъпление по служба по сигнал за търговия с влияние. Прокуратурата бе сезирана на 24 април по данни от журналистическо разследване.

Сигналът е за "евентуално договаряне и разпределяне на неправомерни имуществени облаги, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение и други съпътстващи престъпни прояви във връзка с дела, разглеждани от Върховния административен съд".

Сигналът е разпределен на наблюдаващ прокурор чрез системата за случайно разпределение на преписки и дела.

След запознаване с данните в сигнала и в цитираното в него журналистическо разследване, с постановление от 27.04.2026 г. наблюдаващият прокурор образува досъдебно производство за престъпление по чл. 283 НК.

Предмет на разследване ще са обстоятелства, свързани с евентуално използване на служебно положение за набавяне на противозаконна облага. Ще бъдат извършени всички действия по разследване, необходими за цялостно изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона. Предстоят разпити на свидетели и приобщаване на относимите справки и документи. В рамките на досъдебното производство ще бъде назначена комплексна експертиза, която да установи и дали записът на разговори, който се пресъздава в журналистическото разследване и в сигнала, е автентичен.

Разследването е възложено на следовател в СО-СГП на основание изричната законова разпоредба на чл. 194, ал. 1, т. 2а НПК.

Припомняме, че съпредседателите на „Да, България“ сезираха прокуратурата за корупция, подкупи и търговия с влияние за решаване на дела във Върховния административен съд.

Сигналът стъпва на журналистически разкрития, направени от BIRD, който разпространява и записи.

В записите се чуват мъжки класове, които обсъждат суми в порядъка на "150 000 евро" до 600 000 лева. Едно от обсъжданите дела, за които е искан подкуп, “за да им стане работата”, е на фирмата свързана с Ами и Таки, срещу БАБХ, след като тя беше изгонена от Капитан Андреево. Друго нагласено с подкуп дело е свързано със системата за издаване, продажба и проверка на превозни документи на “БДЖ – Пътнически превози”.

За тях се твърди, че разкриват корупционни зависимости между доскорошния председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков и друг мъж, който според източници на BIRD е адвокатът Веселин Димитров, наричан Веско Лютеничката.

Георги Чолаков отрече още онзи ден записите да са автентични и заяви, че са правени с изкуствен интелект.