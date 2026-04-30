Туризмът в България е между растящи разходи и външна конкурения

Българският туристически сектор навлиза в активния летен сезон със сериозни очаквания към новосформиращата се власт. Браншът очаква приемственост в диалога с държавата и спешни мерки за подобряване на международната свързаност и реклама. Това коментира Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите в България, в предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова.

Грошев подчерта, че по време на кампанията са дадени сериозни заявки за развитие на туризма.

„Очакванията на бранша към новото правителство, което ще се сформира, са наистина големи. Нашето очакване е да продължи диалогът с бизнеса, който в последните години се наложи като добра практика. Министерството на туризма е в активна координация и разговор с професионалната среда и това даде доста добри резултати“, посочва Грошев.

Основен проблем остава ниският бюджет за национална реклама. Грошев не вижда нужда от реформи в сектора, но за да бъде България конкурентоспособна, е необходима мащабна комуникационна и информационна политика в чужбина.

Най-критичната точка за летния сезон остава достъпността по въздух.

Липсата на достатъчно редовни полети и зависимостта от чартърни програми ограничават потенциала за индивидуални пътувания и съвременни форми на туризъм. Грошев даде за пример тревожната ситуация с един от най-важните пазари за България - Германия.

„За летния турист първият приоритет е самолетната свързаност. За съжаление, България, поради краткия сезон, не привлича много авиолинии. Отказът на основна авиокомпания да продължи оперирането си от Германия до България постави немския пазар директно на колене.“

В момента бизнесът се намира в „сандвич“ между растящите разходи и тавана на международните цени,

коментира Гешев. Влизането на България в еврозоната се оказва "една добра рекламна кампания", но създава и конкурентни предизвикателства.

„Разходите се увеличават – дали заради еврото, или просто заради инфлационните процеси, които текат. Това, което става в Иран (блокадата на Ормузкия проток), е допълнителен натиск върху цените. От друга страна, цените са натиснати „отгоре“ от нивата на международните пазари. България оперира в определен сегмент и нашите участници в туристически продукт се намират в диапазона между разходите, които натискат отдолу, и международните цени, които са допустими и клиентът би платил.“

Липсата на кадри остава структурен проблем,

за който дигитализацията може да помогне, но не и да реши напълно. Грошев подчерта, че използването на изкуствен интелект и ERP системи ще оптимизира процесите и ще намали човешките грешки, но „фронтенд“ обслужването винаги ще изисква хора.

„Вносът на работна ръка е неизбежна тема. Както биха го казали на английски – 'yes or yes'. Няма план без това.“

Грошев добави, че европейското „Gen Z“ поколение трудно се задържа в туризма, тъй като търси работа на проектна база и емоционално удовлетворение, докато кадрите от Азия са по-устойчиви на рутинни процеси и йерархия.

