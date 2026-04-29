"Златният купол" за 18 млрд. долара: къде отиват парите на Пентагона?

Финансирането на "Златния купол" за фискалната 2027 година вероятно е само капка в морето, тъй като независими оценки предполагат, че завършването на програмата може да струва трилиони.

"Златният купол" е централният елемент на националната отбранителна стратегия на президента Доналд Тръмп и на предложения от него бюджет за фискалната 2027 година (FY27). Концепцията предвижда многопластова система за противоракетна отбрана с космическа и наземна интеграция, предназначена за прихващане на балистични ракети, хиперзвукови оръжия и крилати ракети.

"Златният купол" вероятно ще получи огромно финансиране през следващите години, а програмите в него са технически амбициозни. Но крайната им осъществимост далеч не е сигурна - естествено, канят сравнения със Стратегическата отбранителна инициатива на президента Роналд Рейгън през 80-те години на миналия век, която разчиташе на концепции, които не биха били осъществими в продължение на няколко десетилетия и беше спасена от технологичните си недостатъци едва до края на Студената война, пише в анализ за TNI журналистът и адвокат Харисън Кас.

Официалната оценка е, че "Златният купол" ще струва около 180 милиарда долара в рамките на 10 години. Независими оценки обаче показват, че програмата може да струва от 250 милиарда до 3,6 трилиона долара.

Това несъответствие е толкова голямо - далеч по-голямо от типичните оценки на разходите в Пентагона, защото зависи от редица фактори, които са обект на бъдещи условия и биха могли да се променят с течение на времето, като например броя на космическите прехващачи, мащаба на системата и изискванията за резервиране. Въпросът е, че крайната цена на Златния купол остава силно несигурна и има потенциал да се увеличи драстично.

Първоначалното финансиране на "Златния купол" за финансовата 2026 година вече е започнало, като вече са отпуснати около 24 милиарда долара. Заявката за финансовата 2027 година е за приблизително още 18 милиарда долара. Освен това са планирани още 15 милиарда долара годишно. Структурно предложението разчита до голяма степен на финансиране за съгласуване, тъй като програмата преминава от концепция към реално изграждане на инфраструктура.

С други думи, разпределението на разходите за фискална 2027 година едва ли ще бъде последната дума за финансирането на "Златния купол" за годината. Въпреки това предложението вече включва няколко интересни подробности:

Космическите прехващачи (SBI) ще погълнат 3,2 милиарда долара от първоначалните договори за компании като Lockheed, Northrop, Anduril и други;

Предупреждението и проследяването на ракети, с фокус върху сателитни съзвездия на ниска околоземна орбита (LEO) и средна околоземна околоземна орбита (MEO), ще погълнат още 6,8 милиарда долара;

Космическата осведоменост, с цел наблюдение на заплахите за самата система „Златен купол“, ще получи 1,6 милиарда долара;

Допълнителни по-малки инвестиции включват сателити за индикатори на движещи се цели и системи за командване и контрол, управлявани от изкуствен интелект.

С други думи, лъвският пай от ранните средства отива за сензори и инфраструктура, а не за самите прехващачи – разбираем набор от приоритети.

Това, което Пентагонът се опитва да изгради от нулата, е многопластова система,

включваща космически лазери, прехващачи и възли за командване и контрол. Космическият слой включва сателити за откриване, проследяване и прихващане. Слоят за прехващачи включва кинетични унищожителни превозни средства, предназначени да унищожават ракети във фазата им на ускорение. Слоят за командване и контрол е система, базирана на изкуствен интелект, която интегрира сензори, насочване и ангажиране. По принцип „Златният купол“ не е просто единична платформа, а мрежова система от системи.

Въпреки милиардите долари, вложени в програмата, остават големи технически предизвикателства. Мащабът е обезсърчителен; За да се осъществи системата по предназначение, ще са необходими хиляди спътници. Програмата има и присъщи недостатъци. Най-големият сред тях е проблемът с цената на унищожаване, с който сега се сблъскват военните по целия свят; много по-евтино е да се изстреля ракета в населен район, отколкото да се прехване с "умна".

"Златният купол" има и въпроси относно оцеляването, тъй като спътниците са уязвими към противосателитни оръжия. Като оставим настрана тези проблеми, програмата е изключително сложна и изисква координация в реално време между различните области; изглежда малко вероятно системата да работи перфектно в мащаба, необходим за ефективност. Поради тази причина предложението за финансиране изглежда необичайно високо, като се има предвид, че технологията не е доказана в необходимия мащаб.

Противниците вероятно ще могат да надвият и "Златния купол". А настоящият график, който предполага някакво ниво на начален капацитет до 2028 г., е много малко вероятно да бъде спазен.

Настоящото предложение за финансиране, което заделя 1,5 трилиона долара за разходи за отбрана, вероятно ще бъде намалено, което може да включва съкращения на програмата "Златен купол". Но въпреки това програмата е отличителен белег на отбранителната визия на Тръмп.