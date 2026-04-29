"Отбрана" се превърна в мръсна дума, сега НАТО плаща цената

Членовете на НАТО, които се борят да се превъоръжат за евентуална война с Русия, са изправени пред "празни рафтове" след три десетилетия на пренебрегване на отбранителната промишленост, предупреди бившият висш военен офицер на алианса. Въоръжените сили са изправени пред "неприемливи" срокове на изчакване до седем години за танкове, изтребители и ракети за противовъздушна отбрана "Патриот", заяви адмирал Роб Бауер пред The Times след Киевския форум за сигурност миналата седмица. Бауер, бивш командир на холандските въоръжени сили, се оттегли от поста председател на военния комитет на НАТО миналата година.

Той заяви, че президентът Тръмп е бил "благословия" за подновяване на инвестициите, като е подтикнал всички членове на НАТО да постигнат десетилетната цел за изразходване на 2% от националния доход за отбрана и да се съгласят да я увеличат до 3,5% до 2035 г. Но производството не може да върви в крак с допълнителното финансиране, каза той.

"Капацитетът за отбранително производство в момента е най-голямото предизвикателство в рамките на алианса", каза Бауер. "Всъщност имаме парите, знаем какво трябва да купим, но не можем да го купим, защото рафтовете са празни. В момента в Европа циркулират над 800 милиарда евро, които чакат да бъдат похарчени."

Част от производствения проблем, каза той, е, че отбранителните компании не са успели да си осигурят мащабни вериги за доставки, които да не зависят от потенциални противници.

"Бяхме глупави, защото се фокусирахме само върху забогатяването, върху ефективността. Това доведе до свят, в който сега сме суперзависими от нации, които притежават суровините, от които се нуждаем."

Китай добива поне 60% от световните редки земни метали и преработва повече от 90% от тях.

Те са от съществено значение за западната индустрия, включително за отбранителния сектор. Когато Тръмп наложи мита на Китай миналата година, Пекин демонстрира силата си, като спря износа на магнити.

"Два дни по-късно производството в автомобилната индустрия в Германия спря в резултат на това. Това продължи една седмица. Китай направи това, за да покаже на Европа и на света, че разполага с лостове, които може да използва", каза адмиралът.

Бауер вярва, че военните начинания на Тръмп във Венецуела и Иран са били насочени към отслабване на Китай чрез прекъсване на достъпа му до евтин петрол, но предложи САЩ да се координират със съюзниците си, за да се справят с контрола на Пекин върху минералите.

"Тези суровини могат да бъдат намерени в Канада, Норвегия, Финландия, Швеция, Австралия, в нашата част на света. Но трябва да сме готови да копаем мина и да преработваме тези суровини", каза той. "Ако погледнете [предстоящата] среща на върха между Си и Тръмп през май, Си има по-добрите карти, защото все още притежава суровините."

Той описа Китай като "предизвикателство", защото все повече подкрепя "врага" на НАТО - Русия.

"Трябва да направим избор... правителствата трябва да дадат приоритет на определени суровини и да фокусират производствения капацитет. В Съединените щати по време на Втората световна война никой не можеше да си купи нова кола. Цялото производство на автомобилните фабрики беше насочено към военното производство. Никой не умря заради това... просто имаха стари коли до края на войната."

Оборонната индустрия се е борила в продължение на 30 години, каза той, защото европейските страни и финансовите институции са се колебали да инвестират.

"Беше като порнографията и цигарите - беше мръсно, неетично или в противоречие с целите за устойчивост." И все пак войната в Украйна е доказала, че Европа може да се мобилизира, когато се фокусира върху решаването на конкретен военен проблем, каза той. "Европейците сега поемат тежестта, що се отнася до парите и оръжията, а не САЩ. Това не е благотворителност, а инвестиция [в европейската сигурност]."

Той каза, че въпросът с доставките трябва да се разглежда по подобен начин.

"Ако погледнете Украйна, какво правят с индустрията си за кратко време - от 300 000 дрона до над три милиона дрона годишно, и иновациите. Правителствата трябва също да започнат да планират мобилизацията на новобранци чрез наборна служба или резервни схеми, каза той. "Ако започне война и имате този момент на "о, по дяволите", и си помислите, че трябва да се организирате за това, тогава вече е твърде късно."

Западните общества са "аутсорсирали сигурността" на въоръжените сили, за да защитят своя начин на живот, но не могат да избегнат отговорността, ако искат да го запазят, добави той. "Имаме 60 000 холандски войници, професионалисти, които ще отидат на война за нас. Проблемът, скъпи мои приятели, е, че след два дни първите войници умират, раняват се. Къде мислите, че ще дойдат да търсят нови войници?"

Въпреки че той отдаде заслуги на Тръмп за това, че е принудил Европа и Канада да поемат ангажимент да осигурят половината от ресурсите на НАТО, адмиралът отхвърли атаката на американския президент срещу алианса заради отказа на членовете да подкрепят войната в Иран. Той отхвърли и меморандум на Пентагона, в който се предполага, че Испания може да бъде отстранена от алианса, защото не подкрепя военните усилия на САЩ в Иран.

"Невъзможно е да се каже на Испания: "Трябва да напуснете НАТО" - в алианса няма механизъм за това. За да се вземе такова решение, е необходим консенсус, включително и от страна на Испания.