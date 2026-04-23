Отложиха делото за смъртта на Сияна заради неявили се експерти

Следващото съдебно заседание ще е на 14 май

23.04.2026 | 16:08 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна Попова, продължава на 14 май. Това съобщиха от съда.

В състоялото се днес заседание бяха предявени албумите от огледите във връзка с произшествието и от аутопсията на починалата Сияна. Страните взеха становища по направени искания. 

Експертите по назначената комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза не се явиха. Вещото лице, определено да изготви заключението по съдебно-медицинската част от експертизата, е направило искания към съда за събиране на допълнителни доказателства и за удължаване срока за изготвяне на заключението, заради сложността на експертизата и личната му ангажираност, допълват от пресцентъра на съда.

Оттам посочиха, че тъй като част от частните обвинители и техният повереник също не се явиха в съдебното заседание, се наложи отлагане на делото, за да може страните да вземат отношение по направените от вещото лице искания. 

Насроченото за утре заседание няма да се състои, поради изчерпване на въпросите по делото към настоящия момент.

Преди началото на заседанието пред Съдебната палата в Плевен граждани се събраха с искане за справедливост по делото. Бащата на момичето Николай Попов каза, че вече една година и 23 дни чака справедливост за една катастрофа, чийто механизъм е ясен. По думите му отговорността за съдебната реформа е в ръцете на новото мнозинство, което ще управлява държавата.

Трагичният инцидент стана в края на март миналата година край село Телиш. Подсъдим за смъртта на Сияна и за тежките наранявания на нейния дядо е 65-годишният шофьор на камион Георги Александров. Според прокуратурата той е навлязъл в насрещното платно с превишена скорост при мокра настилка и е ударил челно лекия автомобил.

Досега съдебният процес премина през редица отлагания, съпроводени с протести на близките и скандали в залата. Бащата на момичето Николай Попов многократно изрази съмнения, че експертизите се манипулират, и настоя за прозрачно разследване.

