Стоянов с обвинение: Мирчев разпространява класифицирана информация

Депутатът от ДПС Калин Стояно отправи обвинения към колегата си от ДБ Ивайло Мирчев. В кулоарите на парламента Стоянов заяви пред журналисти, че по време на дебата за избор на подуправител на НЗОК депутатът Ивайло Мирчев е разгласил класифицирана информация, от която, по думите му, не става ясно как е придобита.

"Имаме теч от службите. Няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които все още не се намират в администрацията на НС", на мнение е Стоянов и добави:

"Той би следвало да е наясно, че разгласяването на класифицирана информация представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс”.

Бившият министър на МВР е на мнение, че Мирчев трябва да обясни как е е придобита тази информация и защо си е позволил да я разгласи.

Стоянов добави, че партията му е поискала стенограмата от дебата и още днес ще се входира сигнал до и.ф. главен прокурор г-жа Стефанова, до председателя на ДАНС и до председателя на Държавната комисия за защита на класифицираната информация (ДКСИ).