Костадинов постави под съмнение ефективността на новия Координационен съвет за инвестиции

"Не е ясно до каква степен и доколко този Координационен съвет, който трябва да привлича инвестиции, ще работи". Това каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна в началото на днешното пленарно заседание.

На 30 юни се проведе първото заседание на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет. Координационният съвет бе създаден с гласувани от парламента в началото на юни промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с преструктуриране на министерства.

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Новосъздаденият съвет по инвестиции се състои от 10 членове. Председател е вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а в състава му влизат още деветима министри.

Ние ще искаме информация на първо място да видим колко точно заплати са дадени, защото говорим за държавна институция на фона на бюджет, който твърди, че трябва да има съкращения. На второ място да видим какъв ще бъде резултата – ще искаме отчет, каза Костадинов. Ако този отчет ни бъде предоставен, ние ще го направим публично достояние за абсолютно всички български граждани, посочи още той.

По една ирония на съдбата създаването на Координационния център за насърчаване на инвестициите се размина точно с един ден с огромните съкращения в „Бош“, което е много интересно на фона на всички обещания, които миналата година бяха раздавани на килограм от екраните на българските медии, където се обясняваше, че влизането на България в еврозоната ще доведе до взрив на инвестициите, до ръст на туристическите посещения, защото вече туристите няма да имат проблеми с обмяната на парите, каза лидерът на "Възраждане".

По неговите думи България има един огромен проблем – демографския. България просто губи своето население. Стотици хиляди чужди работници на България се установяват за постоянно и те са навсякъде около нас, каза Костадинов.

"Същевременно българското население продължава да застарява и да умира. Огромният проблем обаче не се решава. Нещо повече, управляващите ликвидираха дори не толкова добре работещата единствена институционална структура в Народното събрание - Комисията по демография", каза Костадинов.

Според него България няма нужда от общи приказки, а от смели и решителни действия за защита на българския национален интерес. "С отдаването под концесия на българските остатъчни държавни инфраструктури, с отдаването под концесия на български магистрали на чужди държави, особено на Турция, което представлява пряка намеса във вътрешните работи и пряка заплаха за националната сигурност", коментира Костадин Костадинив.

С ликвидирането на остатъчната българска индустрия, с ликвидирането, с продължаващи устойчиви темпове на българската народност, което продължава последните 36 години, България се превръща в една държава на инерцията, каза още той.